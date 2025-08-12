CCE pide a municipios de Puebla tomar medidas preventivas ante intensas lluvias en zonas industriales

Puebla, Pue. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó a los municipios de Puebla, Cuautlancingo y Amozoc, donde se encuentran los principales parques industriales, para que inviertan en la rehabilitación de calles y drenajes, porque las lluvias intensas están dejando han inundaciones que afectan las actividades logísticas.

Héctor Sánchez Morales, presidente local del CCE, expuso que cada temporada de lluvias sale a la vista que no hay obras correctas de los ayuntamientos para atender las inundaciones en las zonas fabriles, pese a que es una obligación del servicio que deben dar las autoridades porque cobran refrendos de licencias de funcionamiento.

Comentó que se requiere una buena inversión para el mejoramiento de vialidades en ocho de los 19 parques industriales, entre ellos donde está la planta Volkswagen de México y sus proveedores de autopartes, los cuales padecen que se inunde dos veces a la semana el acceso principal que está a un costado de la autopista México-Puebla.

Indicó que esa situación retrasa al menos tres horas la movilidad de autotransportes con los componentes para el ensamblaje de vehículos de la marca alemana, que ha pedido al municipio de Cuautlancingo, donde opera, resolver ese problema así como pavimentar calles y ampliar los accesos a la zona.

Ediles deben atender demandas

Comentó que los ediles deben conocer las exigencias de los industriales que cumplen con el pago de impuestos, pero no reciben a cambio los servicios en materia de infraestructura vial.

“Sí las autoridades municipales tomaran a bien la petición, los trabajos de mejoras se podrían realizar en cinco meses; sin embargo, cada trienio vemos omisión, por lo que ahora esperamos que los entrantes -ediles- sí respondan”, ahondó.

Sánchez Morales puntualizó que se trata de una inversión con un beneficio a cinco años, en que el gobierno estatal puede apoyar a los tres municipios con recursos del Impuestos Sobre Nómina (ISN), ya que trabajos de desazolve de drenajes cuando hay inundaciones, no sirve de nada si volverán a ocurrir.

Mencionó que colocar carpeta asfáltica en las calles tampoco funciona cuando la movilidad principal es de unidades pesadas, las cuales requieren concreto hidráulico en el pavimento.

Dijo que, apenas buscarán una reunión con autoridades de los tres municipios para pedir que se considere la petición y las industrias dejen de padecer cada año las lluvias.