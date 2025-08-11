CCE alista misión a EU antes de que concluya tregua arancelaria

Entre septiembre y octubre, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acudirá a Washington para cabildear en Estados Unidos, antes de que se cumpla la pausa arancelaria de los 90 días, y solicitar la exención de aranceles que se le cobran a las importaciones de México en acero, aluminio, cobre, automotriz y tomate.

Tras la primera reunión con el CCE, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, reconoció que la relación trilateral en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T MEC) funciona para que la región de Norteamérica sea la potencia más grande económicamente del mundo. El presidente del CCE, Francisco Cervantes, comentó que el viaje a Washington “será una delegación grande” de los sectores que tienen el problema arancelario como el acerero, automotriz, aluminio y cobre.

A su salida de la reunión, el dirigente empresarial comentó: “estamos platicando con las diferentes contrapartes en EU”.

Este domingo, el Secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, señaló en una entrevista con Nikkei Asia que el Gobierno de Donald Trump espera concluir las negociaciones comerciales con países que aún no han asegurado acuerdos arancelarios para finales de octubre. Estas negociaciones incluyen a socios clave como México, y China.