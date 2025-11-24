Bloqueos carreteros en país, sin afectaciones a empresas de Puebla

Puebla, Pue. Las empresas en Puebla no reportaron afectaciones por los bloqueos que hubo en algunas carreteras del país, tras protesta de transportistas para exigir mayor seguridad y resultados contra los asaltos a autotransportes.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Sánchez Morales, dijo que ninguna de las 27 cámaras afiliadas ha mencionado que sus representados se encuentren varados por bloqueos carreteros.

Indicó que había preocupación de que la autopista México-Puebla fuera cerradas por los transportistas inconformes por la inseguridad sobre todo en esta vía que conecta con Veracruz; además que el paso del centro al sur del país.

Mencionó que sólo por algunas horas se detuvo el tránsito en unos tramos de la autopista que comunica a Puebla y Veracruz, sin que ello representara más problemas de circulación.

Admitió que preveían un escenario más complicado para las empresas poblanas, debido a la importancia de la autopista que pasa por el estado y que en otras ocasiones cuando se llegan a dar bloqueos, esto representa pérdidas económicas importantes.

De acuerdo a lo que en su momento comentó la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), las empresas del sector automotriz son de las más afectadas cuando hay bloqueos carreteros, llegando a representar pérdidas económicas hasta de 4 millones de dólares por día.

La anterior cuantificación solo es de la planta armadora Audi, instalada en Puebla, cuando se ve afectada al no llegar suministros o no poder enviar producción.

Sánchez Morales dijo que, por fortuna, en esta ocasión las empresas locales y transnacionales asentadas en los parques y zonas industriales realizan sus operaciones logísticas sin contratiempos.

Confió que las autoridades federales logren llegar a los acuerdos con transportistas inconformes, ya que los bloqueos no son viables para el desarrollo económico no solo de Puebla sino del país.

Indicó que el diálogo y la respuesta a las demandas debe ser la solución a todo problema que afecte a terceros, en este caso las empresas y transportistas, las cuales coinciden que la inseguridad en carreteras es uno de los pendientes de las autoridades.