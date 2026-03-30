Autobuses eléctricos, una opción real para la movilidad urbana en las ciudades de México

Los autobuses eléctricos se consolidan como una opción para la movilidad en las ciudades mexicanas, “ya no hay que enfocar la atención en si es viable o no económicamente. Ya hemos visto con muchos sistemas de transporte público alrededor del mundo, y particularmente en México, que es rentable ir al eléctrico”, dijo a El Economista Roberto Gottfried CEO y Co-Fundador de Megaflux.

Megaflux se especializa en el diseño y fabricación de trenes motrices eléctricos, con sede en la Ciudad de México, tecnología que permite dar vida a autobuses y camiones con ingeniería 100% nacional. Su sello distintivo llegó con Taruk, el primer autobús eléctrico hecho en México, cuyo nombre evoca al correcaminos en lengua yaqui.

En alianza con Dina y Marcopolo, Megaflux lanzó una unidad de 12 metros pensada para las rutas troncales de las grandes ciudades, con capacidad para 90 pasajeros de piso bajo, que complementa al de 9.5 metros para 60 pasajeros, orientado a rutas alimentadoras.

“Los autobuses de 12 metros son unidades muy comerciales, las que más se utilizan en México, y en ciudades grandes para transporte público” este formato responde a las necesidades reales de las redes de movilidad urbana, detalló.

Ambos modelos cuentan con un tren motriz 100% mexicano y alcanzan un 70% de integración nacional esta característica representa, “un paso hacia la soberanía tecnológica en un sector estratégico para las ciudades”.

Comercialización

Durante la presentación, en el marco de Expo Foro Movilidad 2026 el consorcio concretó la venta de 10 unidades a un concesionario privado, “este formato responde directamente a la demanda del sector, donde los concesionarios privados juegan un papel fundamental. Al final de cuentas quien lo compra es el concesionario, normalmente quien les da el apoyo es el gobierno, con la excepción de la RTP y algunas otras que son operadas por el gobierno”, explicó.

Megaflux atiende un parque potencial de ventas de 2,000 unidades, “esperamos que algunas de ellas se vayan cerrando en los próximos meses y años, los equipos de marketing y los distribuidores trabajan de manera constante en todo el territorio nacional, presentando ofertas y atendiendo las necesidades específicas de cada ciudad y cada operador”.

Chetumal electrificada

En Chetumal, Quintana Roo, Megaflux ya cerró la venta de 66 unidades, “a final de mes se entregan las primeras cinco y se da el banderazo de salida, posteriormente estaremos entregando alrededor de 10 o 20 unidades al mes hasta terminar.”

El segundo es Ensenada, Baja California, donde el proceso continúa en etapa de análisis, el Instituto de Movilidad Estatal tiene a su cargo la conclusión de un estudio de movilidad, “tan pronto lo tengan, ya podríamos ver la forma de financiar la compra de las unidades”.

Cada proyecto implica un acompañamiento que incluye planeación de rutas, gestión de financiamientos y la construcción de infraestructura de recarga. “Muchos municipios y concesionarios con sus gobiernos estatales y con apoyo del gobierno federal también están analizando cambiar rutas específicas eléctricas”.

“Las inversiones en patios de carga son permanentes, por lo menos por 50 años”, el costo de estas instalaciones oscila entre 500,000 y 1 millón de pesos por cada tres unidades, “la clave está en hacer la planeación adecuada para que la estación de carga se ubique en el mismo lugar donde se resguardan las unidades en la noche, aprovechando las horas sin operación para recargarlas.

Exportación

Las instalaciones actuales incluyen la planta de Marcopolo en Nuevo León, la de Dina en Hidalgo y la de Megaflux en la Ciudad de México, todas con capacidad para absorber la demanda nacional proyectada. “Claramente tendríamos que hacer inversiones posteriores para temas de exportación, pero vamos a esperar este año todavía antes de exportar” explicó.

La movilidad eléctrica en combinación con una agenda industrial local puede convertirse en un motor de crecimiento similar al observado en China, “es un motor de generación de economía muy grande, el contenido nacional y la transición energética juntas, es decir, el Plan México y la transición energética juntas, pues son un gran motor de economía para nuestro país”, sostuvo.

En este sentido, invitó a utilizar los recursos públicos destinados al transporte público para fortalecer la industria nacional y generar empleo calificado en las ciudades, en lugar de destinarlos a la compra de unidades importadas sin integración local.

rrg