JAC incrementó por 30 el volumen de ensamble de vehículos en México en nueve años

La automotriz china mexicana, JAC México destacó que a nueve años de operar en territorio mexicano incrementó por 30 el volumen de ensamble de vehículos en el país, pese a la llegada de la férrea competencia de más de 20 marcas chinas.

JAC, empresa que posee capital de Carlos Slim, refirió que cuando inició operaciones en México en 2017, comenzó con 1,000 unidades producidas, y actualmente supera las 30,000 unidades anuales.

“JAC ha multiplicado por 30 su volumen de ensamble en México, en un entorno cada vez más competido y dinámico para la industria automotriz nacional”, dijo la empresa a través de un comunicado.

Al cumplir 9 años en México, JAC México, marca ensamblada y comercializada por Giant Motors Latinoamérica (GML), advirtió que su presencia refleja algo más que permanencia, ya que su planta de ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo, tiene capacidad para producir un vehículo cada cuatro minutos.

En un mercado donde la entrada de nuevos competidores ha elevado la presión sobre las marcas automotrices, JAC México ha buscado diferenciarse no sólo por producto, sino por permanencia, servicio y una operación construida para el largo plazo con una red de distribuidores sólida, procesos de servicio postventa robustos y un entendimiento profundo del consumidor mexicano, expuso.

“Nuestro objetivo no es ser la marca más grande, sino la mejor valorada. Para nosotros, crecer significa responder bien, cumplir lo que prometemos y asegurarnos de que cada persona que entra a una JAC Store viva una experiencia de atención a la altura de esa promesa”, comentó Isidoro Massri, director general de JAC México.

Este crecimiento también se refleja en la generación de empleo, donde se integra a más de 1,000 colaboradores directos en su operación, y supera los 4,000 empleos a lo largo de toda su red en el país, consolidándose como un actor relevante dentro de la manufactura automotriz nacional.

“México es una inversión a largo plazo para nosotros. Es una decisión industrial y comercial que nos exige permanencia y responsabilidad. Cada vehículo que ensamblamos aquí, cada empleo que generamos y cada distribuidor que se suma a la red forman parte de una visión que busca construir valor desde México y para México”, destacó Isidoro Massri.

Con este aniversario, JAC México reafirma su propósito de consolidar una operación automotriz con visión de permanencia, capacidad industrial local y una relación cada vez más cercana con el consumidor mexicano. JAC suma 62 JAC Stores distribuidas en todo el territorio mexicano, ofreciendo una red de distribuidores robusta y 100% confiable, ya que actualmente la marca comercializa en México 3 líneas de vehículos: pasajeros, con la línea completa de SUVs JAC 2, JAC 4 y JAC 8; y las pickups Frison T8, T9 4x2 y T9 4x4; JAC Pure Electric, con los modelos 100% eléctricos; E 30X, E10X, así como los vehículos comerciales E 10X Cargo, E Sunray, E X450 y vehículos comerciales, con los modelos Frison T5, X200, X350, X12K, K7, Sunray Cargo, Sunray City Cargo y Sunray Pasajeros.

rrg