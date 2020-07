Cancún, QR. Sindicatos de volqueteros pertenecientes a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) y la Unión Nacional de Transportistas Campesina (UNTRAC) se manifestaron este miércoles 1 de julio en Cancún para exigir que sean tomados en cuenta en las obras del Tren Maya, pues temen ser desplazados por sindicatos o empresas de otros estados de la República.

Mario Machuca, dirigente de la CROC en Quintana Roo, aseguró que si bien el contrato colectivo de las obras del tramo 4 fue otorgado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ligado a Morena, dicha organización no tiene la capacidad para enfrentar una obra de esta magnitud, además de que no tienen la concesión para operar servicio de transporte de carga en el estado, por lo que esperan que las contrataciones se abran a otros sindicatos sin que sea requisito estar afiliado a un gremio en particular.

Por su parte, Máximo Antonio Calderón Paredes, secretario general del Sindicato de Volqueteros de la CTM en Cancún, aseguró que es en contra de la ley que el gremio morenista CATEM exija afiliarse a su organización para contratar trabajadores que quieran sumarse al Tren Maya.

“Hicimos una mega marcha para demostrar el número de concesionarios que nos dedicamos al transporte público de carga en Quintana Roo, primero para demostrar que tenemos suficientes elementos para poder hacer los trabajos que en algún momento pudieran venir del Tren Maya”.

“Lo que queremos también es manifestarnos en contra de los sindicatos tipo honorario, en este caso CATEM y otros sindicatos que pretenden venir y trabajar en municipios de Quintana Roo sin tener las concesiones para hacerlo, además de que no pueden trabajar, pretenden estar condicionando con el supuesto de que tienen el contrato colectivo; si queremos trabajar quieren que nosotros nos afiliemos a su sindicato, y eso no es posible”, dijo.

La manifestación con más de 50 camiones de volteo inició desde la 7:30 de la mañana en Cancún y se prolongó hasta el mediodía ya que se trasladaron hasta Playa del Carmen, donde se apostaron a las afueras del Palacio Municipal de Solidaridad para exigir la intervención del gobierno municipal y estatal en este conflicto.

Contrato colectivo

Apenas la semana pasada, El Economista dio a conocer que la CATEM, cuyo líder nacional es el senador por Morena, Pedro Haces Barba, posee el contrato colectivo con Ingenieros Civiles y Asociados para la construcción del tramo 4 del Tren Maya y buscarán también quedarse con los tramos 3 y 5.

Antonio Gamboa García, delegado de CATEM en Quintana Roo, aseguró entonces que están en capacidad de contratar hasta 4,000 trabajadores de 30 diferentes ramos de la construcción; para ello lo único que solicitan es la credencial del INE y que los interesados firmen una afiliación a su organización.

La dirigencia estatal del sindicato ofreció el martes de la semana pasada una conferencia de prensa para dar a conocer que sólo ellos pueden convocar a contrataciones para el Tren Maya en el tramo 4, pues aseguran que tras el banderazo de obra dado por el presidente Andrés Manuel López Obrador han aparecido empresas y sindicatos que se ostentan como poseedoras de contratos de obra para la vía férrea, solicitando dinero a cambio de dar trabajo a las personas.

