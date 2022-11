Rocha reitera su compromiso de proteger la inversión privada que genere empleos

El mandatario estatal asistió como invitado, al igual que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al 105 Aniversario de la Concanaco Servytur México.

Mazatlán, Sinaloa, a 24 de noviembre de 2022.- El gobernador Rubén Rocha Moya asistió al 105 Aniversario de la Concanaco Servytur México, evento que congregó para esta ocasión especial en Mazatlán a los 257 presidentes de Cámara de este organismo empresarial que existen en los 32 estados de la República, y donde reiteró su compromiso de proteger la inversión privada y además generar la confianza de parte de su gobierno para que los empresarios sigan invirtiendo en la creación de empleos.

Cabe destacar que a esta celebración, también asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, invitado al igual que el gobernador Rocha, por el presidente nacional de Concanaco Servytur México, Héctor Tejada Shaar, quien agradeció la anfitrionía del propio mandatario estatal; del alcalde Edgar Augusto González Zataráin; y del presidente de este organismo en Mazatlán, Guillermo Romero Rodríguez, quien fue el encargado de dar la bienvenida.

En su mensaje, el gobernador Rocha dijo que este gobierno de la Cuarta Transformación se propone generar confianza en los empresarios para que inviertan sus recursos, “y nosotros como gobierno nos comprometemos a proteger su inversión; no hay mejor manera de ayudarle a los pobres, ésta es la política de nuestro gobierno”.

“Quiero decirles amigas y amigos empresarios que deben tener mucha fe y confianza en que estamos muy interesados en trabajar juntos y de la mano de ustedes, nos interesa mucho, tenemos muy claro de lo que a cada quien le corresponde hacer”, añadió.

En un tema muy sensible para esta actividad, como es la seguridad, particularmente el delito de robo a local comercial, el gobernador del estado señaló que se está trabajando en una estrategia coordinada para reducir el índice de este delito, el cual reconoció, no se ha reducido lo suficiente, como sí lo han hecho otros indicadores, como el homicidio doloso y el feminicidio, que son de alto impacto. “No hemos bajado lo suficiente, estamos poniéndole cuidado y elaborando la estrategia adecuada, no quiero presumir lo que hemos bajado, porque todavía nos queda mucho por hacer”.

“Pero estamos haciendo lo posible para darles tranquilidad, para que ejerzan su negocio, con la confianza de que no van a ser desatendidos por el gobierno, que mi gobierno los va a apoyar y va a proteger su inversión”, concluyó.

A su vez, al dirigir su mensaje a los socios de la Concanaco Servytur México, el secretario de Gobernador, Adán Augusto López Hernández, coincidió con el gobernador Rocha en la necesidad de brindar las condiciones para los empresarios inviertan en el país.

“Nosotros como gobierno, y ésa es la instrucción del presidente de la República, y la convicción es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, generar todas las condiciones para que ustedes se sientan seguros, se sientan acompañados por el gobierno en el desarrollo de su actividad”, reiteró por su parte.

Añadió que la buena marcha de la economía del país no se podría concretar sin la participación de los empresarios, en especial de los más de 850 mil afiliados de la Concanaco Servytur, que es el organismo empresarial de mayor antigüedad de México, y que representa el eslabón más cercano a los ciudadanos.

“Finalmente, la buena marcha de este país no la podríamos presumir sin la participación de ustedes, si aglutinamos esos dos ejes, vamos a tener una sociedad más justa, más igualitaria”, dijo.

El gobernador Rocha también fue acompañado a este evento por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; y el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel.