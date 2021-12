La propuesta de reforma al artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México no busca que se genere un nuevo impuesto para los servicios de entrega a domicilio y de paquetería, lo que se plantea es un aprovechamiento que no tiene la intención de afectar las actividades económicas, por el contrario, está enfocado en atacar la evasión fiscal, explicó la secretaria de Administración y Finanzas capitalina, Luz Elena González Escobar.

En entrevista con El Economista, expuso que esta nueva propuesta no busca plantear algún aprovechamiento al comercio electrónico, en realidad, está enfocada en el servicio de intermediación que presentan ciertas plataformas digitales entre diferentes sectores económicos para llegar a los consumidores; “es para lo que se usa comúnmente como delivery”.

“En efecto, no es algún impuesto, es un aprovechamiento enfocado a las plataformas que hacen servicios de intermediación. Es importante decir que no pretendemos regular ni tasar, ni crear un aprovechamiento, ni un impuesto al comercio digital, no está enfocado a ese sector y menos a los ingresos del comercio digital, porque además, ni facultades tenemos. Eso es algo que es un esfuerzo que está haciendo la SHCP a nivel federal y empresas grandes como Mercado Libre y Amazon están cumpliendo con la regulación propuesta”, dijo.

En ese tenor, queda descartado que se vaya a dar un impuesto en el costo de envío, o que se aplique a las propinas, así como a negocios que cuentan con sus propios sistemas de entrega (como pizzerías, florerías, tiendas departamentales, entre otras).

Tampoco se aplicará algún aprovechamiento a los negocios que contraten el envío de sus productos con empresas de logística y transporte.

Luz Elena recalcó que los aprovechamientos tienen la característica de que legalmente no pueden ser transferibles y donde el sujeto está perfectamente identificable, por lo que los usuarios ni los consumidores tendrán que aportar algún recurso adicional.

“No es un aprovechamiento oneroso, en lo más mínimo, es 2% de ese servicio de intermediación, ojo, no es del servicio de distribución, no le pega a los repartidores, ni a los consumidores. El aprovechamiento no afecta la reactivación económica, pues sólo se cobrará a las aplicaciones de reparto por efectuar su actividad de intermediarios”, dijo Luz Elena González Escobar.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Fiscal, en el marco del proyecto del Paquete Económico 2022.

Entre los cambios propuestos se destaca la adición de un nuevo artículo 307 TER que establecería un cobro de 2% del monto total (de ventas), antes de impuestos, por cada entrega de personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la capital.

Objetivos

La secretaria de Administración y Finanzas puntualizó que el objetivo de este aprovechamiento es que se logre el mejoramiento de vialidades y la infraestructura física, las cuales, al final facilitan el servicio de entrega.

“No es una cuota por usar las calles, estas plataformas tienen un volumen de negocio gracias a la infraestructura de esta ciudad, este negocio no lo pueden tener en la sierra de Guerrero, es en la Ciudad de México por ser la más conectada del mundo, con más puntos gratuitos de internet. Y esas plataformas no le regresan a la ciudad absolutamente nada, pero sí le cobran a todos los actores de la cadena por el aprovechamiento de eso, lo que estamos normando, lo que queremos es que tengan un sentido de responsabilidad social que les permita operar”, ahondó.

Otros gobiernos en el mundo ya aplican este tipo de esquemas de regulación a plataformas de intermediación como España, Reino Unido, Francia. A nivel nacional, en Guanajuato se aplica un impuesto a la venta de productos mediante plataformas.

Acuerdo

Ante las confusiones de que este sería un nuevo impuesto, la secretaria expuso que en esta última semana comenzó un diálogo con el sector privado para aclarar la situación.

“Se ha sobredimensionado la discusión de ese tema, hemos estado toda esta semana hablando con cada uno de todos los actores. Faltó explicación, lo reconocemos, pero no hay un afán de perjudicar ni afectar a ningún sector económico golpeado”, dijo.

Este fin de semana, la Coparmex capitalina informó que se acordó continuar privilegiando el diálogo y se mantendrá una mesa de trabajo abierta.

La cúpula empresarial también informó la “necesidad de establecer estímulos fiscales para motivar la inversión e insistió en su propuesta que permita la condonación del 2% sobre nómina para todos los empleos de nueva creación”.

