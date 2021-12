Pese a que la pandemia de Covid-19 se prolongó por casi dos años, la Ciudad de México logró que sus finanzas locales no se encuentren en una situación de vulnerabilidad que impida la continuación de los proyectos de inversión, aseguró la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar.

“Vamos a cerrar el año de forma muy responsable, no están las finanzas públicas de la ciudad vulneradas. Logramos una reconversión del presupuesto interno y eso nos va poder permitir hacer un buen cierre y haber hecho frente a esta contingencia”, aseguró en entrevista con El Economista.

De acuerdo con la funcionaria, si bien la pandemia de Covid-19 afectó la dinámica económica mundial, en la capital hubo reconfiguración de planes, en donde la prioridad fue cuidar la salud de la población.

“En este caso, lo que ocurrió es que por un factor de vida y de protección de la salud nosotros apagamos los motores de la economía, no hubo un factor exógeno económico que ocasionara esa crisis y que por lo tanto, no permitiera la recuperación”, reiteró.

Al recordar que la capital del país es la entidad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y es la única que ha logrado equilibrar sus ingresos (50% son propios y la otra mitad son recursos de origen federal), precisó que se tuvo que detener el equivalente a 90% de la estructura económica local, que son los servicios, para evitar más contagios y decesos por el nuevo coronavirus.

Después, se realizó la configuración presupuestaria, donde primero se destinaron más recursos al sector salud, “más de 10,000 millones de pesos adicionales para la reconversión de hospitales, compra de equipo médico”.

González Escobar indicó que después de esta toma de decisiones se efectuó la siguiente acción de reconfiguración presupuestal, basada en recolectar todas las voces de la Iniciativa Privada, así como en asegurar el proyecto original de gobierno.

“Para nosotros, es particularmente importante volver a prender los motores de la economía, es lo que hicimos en términos de los últimos meses, además de que trabajamos con todos los sectores económicos para proponer un plan de reactivación, directamente con cada una de las cámaras empresariales y empresarios” agregó.

Asimismo, desarrollaron una serie de planes que garantizaran la inversión en infraestructura, en donde se busca que la obra pública sea el mecanismo para que vuelva operar la urbe después del cierre de diversas actividades.

“En estos casi dos años de pandemia, más de 18 meses, no nos separamos del programa original propuesto, no sólo no nos separamos, hay resultados que son tangibles, está el cablebús, las líneas 1 y 2 operando, 16 parques, son obras que están y ya se ven, no son una promesa”, dijo.

“Si se comparan los primeros tres años de esta administración con los primeros tres años de la administración anterior, en términos reales, sin hacer trampa, el presupuesto de inversión que se mide a través del capítulo 5,000 y 6,000 del presupuesto, se incrementó en más de 50%”, dijo González Escobar.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, entre los resultados por los planes de reactivación destaca que al segundo trimestre de este año la urbe acumula cuatro periodos consecutivos de crecimiento.

"Al cierre de junio del 2021 la actividad económica presentaba ya un ritmo más acelerado que el nivel nacional: crecimos 2%, frente a 1.2% del PIB de otras entidades”, dijo en su tercer informe de actividades.

El comercio, que genera 16.5% del PIB de la Ciudad de México, al segundo trimestre de este año se encontraba ya 3.4% por arriba de los niveles prepandemia.

Se han abierto 46,087 negocios de bajo impacto gracias al sistema de apertura digital sin trámites.

También, al cierre de agosto del 2021, el saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México asciende a 90,150.6 millones de pesos, lo que da como resultado un desendeudamiento nominal de 0.2% y real de 4.9%, con respecto al cierre del 2020.

