Guadalajara, Jal. El gobierno municipal de Tapalpa, uno de los ocho Pueblos Mágicos de Jalisco y uno de los principales destinos turísticos de montaña de Jalisco, decretó el “toque de queda” en ese municipio para detener los contagios de Covid-19, pero unas horas después dio marcha atrás.

La presidenta municipal, Luz Elvira Manzano Ochoa, compartió en las redes sociales del municipio un video en el que anunciaba su decisión de decretar el toque de queda en ese destino para evitar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, este miércoles la funcionaria aclaró que no se trata de un toque de queda, sino de obligar al cierre de todos los establecimientos comerciales a partir de las 21 horas.

“Es un municipio que se cuidó 150 días; yo no tuve ningún contagio y en cuanto abrí puertas del filtro se vino (la gente) y hasta el momento ya tengo, hasta ahorita, 11 contagios. Tengo cinco días con 11 y no quiero que crezca una persona más contagiada”, afirmó la alcaldesa.

Tras admitir que el término “toque de queda” genera una afectación a ese municipio que vive del turismo, Manzano Ochoa subrayó que en Tapalpa “es bien recibida la población, el turismo. No está cerrado, no hay filtros, no tengo ningún restaurante cerrado, ningún hotel cerrado, al contrario, Tapalpa está abierto”.

Asimismo, exigió tanto a pobladores como a turistas “tranquilidad” ya que dijo, en los últimos tres fines de semana ha habido un incremento considerable en actividades en las que participan principalmente los jóvenes.

“Lo único que yo exijo, pido a la juventud, tranquilos con tanto razer, tranquilos con tanta moto, ya que dos semanas consecutivas tuve accidentes con decesos”, comentó la funcionaria.

Añadió que de cada 10 personas sólo dos usan cubrebocas por lo que, reconoció, de manera unilateral tomó la decisión de anunciar el “toque de queda” a través de redes sociales.

Por la mañana, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, informó que Tapalpa no tiene un incremento considerable en casos de Covid-19 que genere una alerta, pero afirmó que los gobiernos municipales tienen la facultad de implementar las medidas que consideren necesarias.

“Lo que nosotros decidimos en la Mesa de Salud es establecer los criterios mínimos o básicos de operación que tienen que cuidar los municipios, pero cada municipio es libre de agregar alguna medida de restricción”, puntualizó Alfaro.

La alcaldesa de Tapalpa subrayó que la indicación de su gobierno es que en los próximos 15 días, bares, restaurantes y establecimientos comerciales deberán cerrar a las 21 horas.

“Yo no quiero un contagio más para Tapalpa ni mucho menos que el señor gobernador aplique el botón rojo porque a mi municipio le fue mal en lo económico. Yo no quiero que baje la economía en Tapalpa”, dijo Luz Elvira Manzano.

