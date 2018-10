Cancún, QR. El próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que el caso Malecón Tajamar pasó de un tema ambiental a uno legal y de corte político.

Adelantó que una vez que tomen posesión del cargo, analizarán con detenimiento el caso para intentar darle solución, “ya que a nadie le conviene mantener así estos terrenos, porque generan mala imagen y se envía una mala señal a los inversionistas”.

Comentó que se le debe dar tiempo al nuevo gobierno para analizar con calma el tema de Malecón Tajamar, pues hasta el momento sólo “tenemos una visión parcial de lo sucedido. Lo que he oído es que faltó respuesta oportuna del gobierno, permitiéndose que las demandas fueran creciendo. Parece ser que progresó la parte del litigio por falta de los recursos técnicos y legales para parar las demandas”.

Además, dijo que hasta el momento el proyecto contaba con los permisos en regla cuando estalló el conflicto y a partir de entonces los fallos judiciales echaron para atrás esos permisos “de manera retroactiva”.

Jiménez Pons indicó que Malecón Tajamar también logró captar muchos reflectores y ello ha ocasionado que haya gente interesada más allá de una genuina preocupación ambiental.

“Lo que sí tienen que entender es que mientras el país tenga este nivel de miseria en todo lados, no pueden quedarse las cosas como están; no puede haber un grupo que nos diga en definitiva que no se puede construir nada más, eso simplemente es imposible”, añadió.

A partir de experiencias similares en México, crearán un consejo científico que recibirá inquietudes de corte ambiental sobre los proyectos que se pretendan desarrollar en territorio mexicano.

Grupos ambientalistas

Fonatur, explicó, no tendrá trato directo con los grupos ambientalistas durante el próximo sexenio. Se creará este grupo académico con las más prestigiadas universidades del país para que sean los interlocutores del gobierno federal en cualquier situación de índole ambiental.

Adelantó incluso que ya están listos los convenios con las universidades para este fin.

El pasado 11 de octubre, la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, Araceli Domínguez, entregó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador una carta en la que le exigen que su próximo gobierno reconozca el derecho a un medio ambiente sano y dé cumplimiento a la sentencia ya dictada por tribunales que manda a reforestar los terrenos de Malecón Tajamar.

“Tajamar demostró que la prioridad deben ser los derechos humanos y la calidad de vida de los habitantes. Solicitamos a su gobierno reconozca como ya lo han hecho los tribunales el derecho al medio ambiente sano a través del cumplimiento de la sentencia y con ello la reforestación del sitio”, indicó la presidenta del grupo ecologista.

“Hacemos eco de su promesa de cero impunidad y estricto cumplimiento de la ley, cumpliendo la sentencia del tercer tribunal colegiado y protegiendo las 72 hectáreas de humedales, así como el derecho humano al ambiente sano”, se lee en la carta que entregaron en la más reciente visita del López Obrador a Cancún como parte de su gira de agradecimiento.

