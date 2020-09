La presidenta municipal, Laura Fernández Piña, hizo un nuevo llamado a los portomorelenses a no caer en exceso de confianza y no arriesgarse a realizar actividades que los puedan poner en peligro de contraer el Covid-19. En este sentido, aseveró que aún no hay condiciones para abrir las playas y que el peligro de contagio, aún es alto.

Sobre todo, insistió, hay que respetar las playas cerradas y no hacer planes de ir a nadar o realizar reuniones en estos sitios, ya que la experiencia en otros destinos del país y del mundo, es que ante la dificultad de controlar la afluencia de personas en los balnearios ha sido un factor de rebrotes en los contagios.

Precisó que Puerto Morelos sigue siendo uno de los municipios del estado de Quintana Roo con las cifras más bajas en el acumulado de contagiados, inclusive son varias semanas en las que prácticamente no se han registrado casos nuevos, “aunque no se debe de caer en exceso de confianza, ni relajar las medidas”.

“Debemos reforzar la disciplina y evitar participar en reuniones no fáciles de controlar, como las actividades recreativas en las playas u otro tipo de balnearios donde concurren grandes cantidades de personas”, enfatizó.

Reconoció que los habitantes están acostumbrados a divertirse y celebrar reuniones en la playa, particularmente en los fines de semana, por ello, les ha resultado difícil esta medida, pero la vida y la salud son las máximas prioridades y no se deben correr riesgos.

Además, reiteró que no es un capricho el mantener las playas cerradas y tampoco ha sido una decisión fácil, pero las indicaciones de las autoridades de salud es evitar aglomeraciones de personas como medida de prevención. “No hay condiciones para abrir los balnearios públicos en estos momentos, el peligro de contagio aún es alto”, agregó.

Puerto Morelos, como todo el estado, sigue en semáforo epidemiológico naranja debido a que las estadísticas de la Secretaría de Salud registraron en fechas recientes un repunte del número de contagios, por ello, no se avanzó al amarillo.

“Si nos disciplinamos todos y aplicamos estrictamente todas las medidas preventivas, desde la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y desinfección de superficies comunes, entre otras medidas, podremos contener la pandemia y levantar las restricciones”.

