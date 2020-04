Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León ha erogado 979.8 millones de pesos para el Fondo de Contingencia Covid-19, el cual tienen como finalidad enfrentar el impacto en salud y economía por la pandemia de coronavirus en el estado.

Del total, 338.0 millones son del presupuesto autorizado por las dependencias y 641.8 millones de ajustes al presupuesto para este año, informó el secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Carlos Garza Ibarra.

Como destino de estos recursos, el apoyo directo a la población y a las empresas asciende a 138 millones de pesos y 839.6 millones se han canalizado para infraestructura de reconversión y habilitación hospitalaria y para pruebas de laboratorio para detectar Covid-19, así como otros insumos.

También se erogaron 2.5 millones para radio y televisión de Nuevo León para contar con tecnología y dar clases a educación básica.

“Los recortes que se hicieron no implican recorte de personal ni cancelación de proyectos prioritarios, sino más bien cancelación de proyectos no esenciales, y sobre todo un fuerte ajuste a los gastos de operación del gobierno estatal; también hemos postergado una gran cantidad de eventos que definitivamente este año no se van a realizar”, destacó el funcionario.

Los ajustes presupuestales fueron 283.4 millones de pesos en las dependencias del sector central y 358.5 millones en los organismos paraestatales, para dar un total de 641.9 millones de pesos, detalló.

En cuanto a los donativos recibidos, en el fideicomiso que tiene el gobierno estatal con Banorte les han depositado 26.6 millones de pesos; estos recursos son donados por personas físicas o morales.

Para mayor transparencia, la Secretaría de Finanzas abrió el micrositio sobre ejercicio del gasto Covid-19, donde se podrá consultar el destino, programa, proceso de adquisición y contrato.

El secretario adelantó que del apoyo que se está otorgando a micro, pequeñas y medianas empresas de la exención del Impuesto sobre Nómina, así como a hoteles y restaurantes, a la fecha han apoyado a 4,208 negocios, lo que representa 25,000 empleos.

Fondo de apoyo

El funcionario comentó que van a implementar un fondo de apoyo de personas contagiadas que no tienen recursos, y esto se podrá lograr gracias a que la disciplina financiera les ha permitido realizar todos estos gastos.

