Monterrey, NL. La tarde del lunes 28 de diciembre llegaron 1,950 dosis de la vacuna contra el Covid-19 para Nuevo León, a la Base Aérea Militar 14, en el municipio de Apodaca y posteriormente se trasladó al Hospital Regional Militar para que se empiece a aplicar mañana al personal de salud.

“Celebro la llegada a Nuevo León de las primeras 1,950 dosis de la vacuna Anti-Covid, las cuales serán resguardadas en el Hospital Militar. Se iniciará la capacitación al personal médico y mañana su aplicación a un grupo de médicos llamado IRAG: Infecciones Respiratorias Agudas”, dijo el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

Agregó que la distribución de estas vacunas serán divididas equitativamente entre seis líderes del sector salud: Hospital Universitario, IMSS, hospitales privados, entre otros.

“El proceso no es inmediato, tomará tiempo vacunar a toda la población así que les pido que sigamos cuidándonos, no es tiempo de bajar la guardia, tenemos que seguir las medidas de prevención como lo hemos hecho en los meses pasados, Ya falta menos, no desesperen y vean por la salud y la de sus seres queridos”, aseguró el mandatario.

