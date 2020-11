Querétaro, Qro. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no pronostica cumplir la totalidad de la meta anual que se fijó en 13,607 acciones de crédito para la entidad.

La representante de la Dirección General del Infonavit en Querétaro, Diana Félix Andrade, expuso que es complejo llegar a 100% de la meta, debido a que se detuvo la promoción y difusión física, así como las visitas directas a empresas para informar a los trabajadores sobre las prestaciones y productos crediticios.

“La meta anual se tendría que visualizar en cumplimiento, si bien llegar a 100% vemos muy difícil que se cumpla, básicamente por dos razones: se suspendió la presencia en promoción y difusión física, una de las herramientas que más funciona es ir a los centros de trabajo, a las plantas, a las empresas, nos dejan entrar para trabajar”, explicó.

Para este 2020 también se tenía proyectado hacer una caravana en municipios del estado, para promover los productos del instituto; aunque debido a la prevalencia de la pandemia, se suspendió esta actividad.

Frente al impacto que ha tenido el Covid-19 en actividades de promoción, así como en las limitaciones para recibir físicamente a los derechohabientes, no se prevén ajustes en el objetivo de este año, debido a que, agregó Félix Andrade, el establecimiento de la meta está ligado con mantener la operatividad financiera del instituto.

“El programa operativo anual, nuestra asamblea general aprueba anualmente lo que vamos a trabajar, el consejo de administración lo va evaluando, ese programa no se puede mover, son los compromisos para que la institución siga siendo rentable. El tema de indicadores no se movía, no se mueve, porque de ello dependen otras cosas, ni cartera, ni crédito, ni recaudación fiscal. En materia de recaudación fiscal, es loable que los empresarios al cuarto bimestre estén pagando tan bien”, declaró.

Desde mayo, expuso, se resintieron los efectos de la pandemia, implicando un descanso en la formalización de créditos, sin embargo, paulatina ha mejorado el nivel de colocación. Pese a este escenario, octubre ha sido el mes con más colocación de créditos del año, concretando 1,350 acciones.

Al 31 de octubre, se tenía un avance de colocación de 83.91%, explicó la representante estatal de Infonavit.

“El flujo no se ha detenido, pero sí ha pasado, estiman superar 85% de avance de colocación (…) Pero octubre es el mes de mejor formalización, si se logra este ritmo en el último bimestre se logrará la colocación de créditos”, destacó.

En el producto Unamos créditos sí se prevé llegar a la meta anual, debido a la aceptación que ha tenido este crédito entre los derechohabientes.

“Unamos crédito es un producto nuevo, disruptivo. En ese producto la meta se cumple a 100% y en este mes, más de 1,000 créditos de Unamos créditos se van a quedar en la entidad el cheque promedio es de 650,000 pesos cuando dos personas suman”, precisó Diana Félix.

En cuanto al avance que han tenido los indicadores estatales, el estado reporta al cuarto bimestre del año una recaudación de 94.57%, indicador que, dijo, es positivo para el estado, que regularmente se mantiene entre 95 y 96 por ciento.

kg