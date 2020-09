Querétaro, Qro. Ante la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19, empresarios queretanos instan al gobierno federal a hacer un cambio en las estrategias de reactivación económica.

El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Rivadeneyra Díaz, dijo que la reactivación económica del país requiere que se replique el modelo implementado en otras naciones, como en el caso de Estados Unidos.

En el marco del informe de actividades del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el industrial agregó que es complejo el momento por el que pasa la economía nacional y global, por lo que instó al gobierno federal a que reconsidere contratar deuda pública para destinar más recursos al programa de recuperación.

“Ya se deben implementar otros mecanismos. Yo creo que hay que recurrir a algo que -aunque no se quiere endeudar el presidente- a lo mejor este año sí se requiere, sobre todo si se ocupa para el programa de reactivación económica”, pronunció.

Rivadeneyra Díaz destacó que entre los retos que enfrenta el país, prevalecen tres principales crisis: de salud, seguridad y económica.

“La crisis de la salud está en plenitud, hay que resolverla; luego la de seguridad, hay una crisis en materia de seguridad que también se tienen que resolver; la crisis económica es de las más severa, se deben de encontrar mecanismos y formas, parecidos a los que se han hecho en Estados Unidos o en otros lugares para reactivar la economía. Y finalmente ojalá que no haya una crisis política”, refirió.

El industrial confió en que a través de los programas sociales que implementa la Federación, se logre incentivar el consumo interno, como una vertiente para dinamizar la economía nacional.

La presidenta del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo, también pugnó porque haya un cambio en las estrategias de reactivación económica y -solicitó- se creen alternativas para recuperar la productividad de micros, pequeñas y medianas empresas.

“El rescate a las empresas, estamos hablando desde micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, que son las que generan el empleo en México; ampliar la clase media, ampliar la clase tributaria. Tenemos crisis muy fuertes, la económica y la sanitaria, sin lugar a dudas el tema de Covid-19 ha abierto la caja de pandora, viendo que tenemos varios retos en el sector salud, también el tema de desigualdad (…) Veo una recuperación económica en L, si no cambiamos estas estrategias y políticas, será muy duro retomar y levantarnos de esta crisis”, declaró.

Jiménez Salcedo agregó que a este escenario se suma la incertidumbre que persiste entre los inversionistas para aterrizar proyectos en México.

Entre los aspectos positivos, la empresaria destacó el aumento al salario mínimo, así como haber logrado la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En la rama pecuaria, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, expuso que este sector enfrenta un momento complicado al que se suma -afirmó- la falta de programas y recursos provenientes de la Federación.

“Los ganaderos estamos profundamente lacerados con este tipo de comentarios que hace en su informe el presidente, donde no se nos toma en cuenta (…) Los ganaderos sabemos sortear las dificultades y salir adelante, pero no podemos dejar de mencionar que el gobierno federal es ajeno a cualquier situación adversa a la ganadería y la muestra es que no nos ha tomado en cuenta en ningún apoyo” declaró.

Entorno al informe de actividades del titular del Poder Ejecutivo federal, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Querétaro, Álvaro Ugalde Ríos, pidió al gobierno federal que priorice que las obras públicas sean ejecutadas directamente por constructores; también resaltó que uno de los grandes retos de la administración se centra en controlar los niveles de inseguridad que vive el país.

Impacto local

Referente al impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en las fuentes de empleo, de febrero a julio, en la entidad hubo una baja de 34,636 empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 76.2% (26,384) son plazas permanentes y en menor proporción, 23.8% (8,252) son eventuales.

Mientras que la actividad económica del estado inició el año con una caída de 4.1% anual, en el primer trimestre, ubicándose como la séptima entidad con la caída más pronunciada del país: con este indicador el estado registró el referente más bajo desde el segundo trimestre del 2009, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las actividades primarias reportaron una caída de 3.7% en comparación con el mismo lapso del 2019, ubicándose como la sexta entidad con la caída más significativa en este segmento. Las actividades terciarias reporta una variación a la baja de 1.1%, situándose en la posición 13 entre los estados con menor desempeño.

