Villa Guerrero, Edomex. La producción de flores del municipio de Villa Guerrero es esencial para el Estado de México, y con apoyo de las instituciones gubernamentales puede llegar a posicionarse a nivel internacional.

Lo anterior figura como uno de los principales retos de la industria, detalló Abel Tapia Flores, presidente de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), durante la vigésima séptima Feria Expo Flor México 2018, evento que tiene como fin reforzar el mercado de exportaciones; se prevé estrechar lazos comerciales con Colombia y Holanda.

“En la asociación hay un total de 700 miembros, hay gente de todos los lugares del municipio, desde San Miguel hasta Buenavista, en total hay 10,000 hectáreas que sirven para la producción de flor”, manifestó Tapia Flores.

Agregó que la región fue pionera en la actividad florícola. Quienes iniciaron el mercado en el municipio, dijo, fue una pequeña comunidad nipopa liderada por Manuel Moriyama y Gonsuke Imuta.

“Nuestros amigos japoneses también ayudaron con la asociación, lo hicieron con la expectativa de comercialización, algunas de las técnicas de cultivo que se aplican en nuestra entidad vienen de Japón”, mencionó.

Abel Tapia informó que en el 2017 la producción de flores en el municipio generó 1,800 millones de pesos, logrando ser el principal productor de flor de corte dentro del Estado de México.

En este sentido, el líder agricultor dio a conocer que para el cierre del 2018 proyectan crecer 10% sobre la cifra generada durante el año pasado, y esperan que las ventas aumenten por la festividad del Día de Muertos y por la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, “en los días 11 y 12 de diciembre las flores que más se venden son rosas, hemos notado que les gustan mucho a los mexicanos”.

Otro punto que manifestó, es que es Asflorvi tiene la visión de agruparse con otros municipios del estado, y con el tiempo con otras entidades federativas.

Oportunidades

Sobre el mercado de las exportaciones, refirió que las estrategias para llegar al mercado colombiano y holandés son cursos de capacitación, tecnificación de campos, reforzamiento de mano de obra y la creación de un convenio de comercio internacional.

“Ya estamos hablando con los mercados extranjeros, Colombia y Holanda, pero hay que armar las delegaciones y dar el paso. También debemos reforzar y ampliar la cancha con Estados Unidos y Canadá, no es posible que otros países les surtan más que nosotros, a ellos los tenemos de vecinos”, señaló.

Sin especificar las cifras de las exportaciones que existen con los países de América del Norte, el presidente de Asflorvi explicó que uno de los requisitos que tienen que cumplir es no utilizar químicos y pesticidas, porque se les exigen altos niveles de sanidad.

Tapia Flores pidió que los gobiernos estatal y federal apoyen a los agricultores, ya sea con subsidios, capacitaciones y créditos.

“Si nos apoyan habrá más gente que trabaje, hoy en día no hay tantas personas laborando en el campo porque el clima en los últimos años ha cambiado y eso modifica la temporada de cultivo de cosecha, además la flor no es producto de la canasta básica, a veces es cara y no la compran, si nos apoyan con dinero y también con facilidades para dar prestaciones a los trabajadores, mejoraremos”, detalló.

[email protected]