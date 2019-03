Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León, representaciones sindicales y empresarios firmaron un pacto para evitar que se rompa la paz laboral que ha habido en la entidad desde hace treinta años.

Por parte de los empresarios, Federico Pozas García, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, afirmó que “tenemos que renunciar al deseo del poder, avaricia y buscar la conciliación, la justicia y la verdad”.

“Si las empresas, si los trabajadores están bien y el sindicato cumple con su función será muy difícil que una amenaza externa los divida”, aseguró Pozas García.

Por su parte, Genaro Leal Cavazos, coordinador General Nacional de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA), en representación de los sindicatos con representación en Nuevo León alertó que la paz laboral puede desaparecer por amenazas externas, como ocurrió en Matamoros.

Además, el sector laboral enfrenta otros retos como es la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que permite la libre sindicalización y la Reforma Laboral que pronto será votada en el Congreso.

A su vez, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón advirtió que era necesaria la firma del acuerdo de fortalecimiento de la paz laboral en la entidad, debido a que hay una amenaza injusta en Nuevo León.

Posteriormente, en rueda de prensa, el mandatario estatal expuso que esta plataforma se unen empresas, trabajadores y gobierno, lo que permitirá mantener la paz laboral y atraer inversiones.

Por ejemplo, destacó que en el primer bimestre Nuevo León generó 28,000 empleos formales, “no queremos que esa cifra baje”, recalcó el mandatario estatal.

“El pacto nos da la oportunidad de que esto que sucedió en Matamoros no suceda aquí (…) todos han sido muy responsables para no permitir que líderes laborales que no son de aquí puedan trastocar la paz laboral”.

abr