Querétaro, Qro. SIG Combibloc –proveedor suizo de sistemas y soluciones para envases asépticos de alimentos y bebidas– instalará una nueva planta de producción, proyecto en el que invertirá 70 millones de euros en una primera fase (casi1,647 millones de pesos): 40 millones de euros para equipamiento y maquinaria y 30 millones para la construcción.

La planta se ubicará en el Parque Industrial Aerotech, en el municipio de Colón, en cercanía con el Aeropuerto Internacional de Querétaro, sobre una superficie de 85,000 metros cuadrados, de los cuales 22,000 están contemplados en la primera fase de construcción, informó el CEO para Norteamérica, Eduardo Gatica.

En la primera etapa de la planta se generarán 200 empleos directos, proyectando que inicie operaciones en el primer trimestre del 2023 para abastecer al mercado de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

El desarrollo de soluciones para la industria de envasado, dijo, ha traído nuevos negocios a la firma, incidiendo en su crecimiento dentro de la región de Norteamérica y generando la necesidad de establecer una planta que permita abastecer la demanda.

“Atendiendo la inminente necesidad de contar con una planta de producción local que sea muy flexible y nos permita tener un mejor tiempo de respuesta, así como agilidad para soportar el crecimiento de la zona”, añadió.

En la fase inicial se contará con una capacidad de producción de más de 1 billón de envases anuales, con incrementos constantes que permitan llegar a una capacidad de 3 billones de por año; se prevé integrar laminado local al proceso de producción.

Se estima que 50% de la producción de la planta se coloque en el mercado de México, Centroamérica y el Caribe, 50% restante en Estados Unidos y Canadá.

La decisión de instalarse en Querétaro responde al crecimiento sostenido de la región, motivo por el que la planta es parte de una estrategia de expansión.

“El clúster de Norteamérica es uno de los principales motores de crecimiento para el envase de cartón aséptico, la ampliación de nuestra red de producción es un paso natural que nos permitirá reforzar aún más nuestra posición en este creciente mercado, también significa que podemos responder con mayor rapidez a las necesidades de nuestros clientes”, expuso el empresario.

El proyecto de inversión consta de tres etapas, para cimentar una planta modular que permita continuar con la expansión de la empresa; la ejecución de las siguientes dos fases dependerá de la velocidad en la que se crezca en el mercado.

En la planta se buscará hacer uso de energías limpias que estén disponibles en el lugar de operación y dentro del marco legal.

El presidente para la región América de SIG, Ricardo Rodríguez, destacó que la firma es pionera en la utilización de materias primas sostenibles, dado que 100% del cartón que utilizan, que es 80% del peso del envase, está certificado para asegurar que los bosques donde utilizan la materia prima sea gestionado de manera responsables, priorizando su regeneración.

La compañía fundada en 1853, con sede en Neuhausen, Suiza, tiene presencia en cerca de 70 países.

Motor

Durante la colocación de la primera piedra de la planta de SIG, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Héctor Guerrero Herrera, destacó que México es un país atractivo para la inversión; agregó que es necesario atraer inversiones para generar empleos y propiciar crecimiento económico, así como condiciones de bienestar.

“Tenemos que traer inversión, sin inversión no hay empleo, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, sin inversión no hay progreso, sin inversión no hay bienestar y sin inversión no hay calidad de vida”, declaró.

La decisión de instalarse en Querétaro correspondió a que es una de las entidades más competitivas del país, al referir que el estado es destino de la primera planta de la firma en Norteamérica, declaró el gobernado Mauricio Kuri González, quien respaldó el discurso del subsecretario federal respecto a mantener la atracción de capitales.

estados@eleconomista.mx