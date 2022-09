En Nuevo León, 77% de las empresas no considera adquirir crédito: Coparmex

Monterrey, NL. Un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con datos de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (Enafin), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que en promedio 77% de las empresas encuestadas no están considerando adquirir un crédito este año y 23% sí planea solicitar financiamiento.



La directora de Coparmex Nuevo León, Cecilia Carrillo López, expuso que la decisión de no buscar un crédito por parte de las empresas es por el alza que han tenido las tasas de interés, debido al alto nivel inflacionario en el país.



Actualmente, detalló, la tasa de interés objetivo, fijada por el Banco de México, se ubica en 8.50%, cuando hasta el primer semestre del 2021, estuvo en niveles del 4 por ciento.



“Al aumentar la tasa de interés, se encarece el costo del crédito, y por lo tanto, las empresas no tienen incentivos para invertir, ampliar sus plantas, adquirir nueva maquinaria, entre otros".



“Sabemos que Banco de México está haciendo todo lo posible para desacelerar esta escalada de precios, sin embargo, la decisión es contraproducente para las empresas que desean crecer y algunas hasta sobrevivir pues necesitan pagar sus deudas”, añadió.



De acuerdo con la encuesta, 79.4% de los dueños de las microempresas son quienes mayor desinterés manifestaron en contratar un crédito, y sólo 20% si podría buscar financiamiento. En el segmento de las pequeñas 75.5% no lo han considerado y 24.5% si lo ha percibido como una opción.



Por el contrario, las empresas de tamaño mediano son las que mayor interés expresaron en poder contratar un crédito en los siguientes 12 meses, principalmente para invertir en capital fijo o tecnología, pagar deudas, expandir el negocio y afrontar pérdidas, detalla la encuesta.



La directora general de Coparmex Nuevo León dijo que es preocupante la situación económica por la que atraviesa el país y el mundo, con una elevada inflación, pues afecta a todos en general.



“Sobre todo a nuestro país, porque no hemos terminado de recuperar lo perdido en el 2020 en materia económica. Y como estamos viendo, los aumentos en tasas de interés desincentivan la inversión, que tanto necesitamos en México”, precisó.



De acuerdo con la Enafin, 53% de las empresas en México dijo que nunca ha solicitado un crédito, lo cual es importante para impulsar las actividades productivas.



Por otra parte, del total de empresas que participaron en la encuesta, 131,839 indicaron que se financiaron con recursos propios para solventar sus operaciones, pagar transacciones o alguna actividad, ya sea con utilidades de la empresa, venta de activos, ahorros, aportaciones o recursos de los socios y otras fuentes.



