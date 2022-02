Cancún, QR. De nueva cuenta el presidente, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de Calica en su conferencia matutina para informar que instruyó al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, a emplazar a la empresa Vulcan Materials Company a cambiar su giro económico a más tardar en marzo de este año, para desarrollar a cambio un complejo turístico en la mina que actualmente explotan en Playa del Carmen.

“¿Cuál es el planteamiento?, que ya no se va permitir nada de extracción, nada, y ¿qué ofrecemos darles? Facilidades para que usen los terrenos en un proyecto turístico respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20,000 cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse”, expuso el mandatario en conferencia de prensa desde Zapotlán, Hidalgo.

La otra condicionante es que la empresa retire la demanda en instancias internacionales en contra de México por cancelarles los permisos para extracción de material pétreo en la mina conocida como Sac-Tun en Punta Venado, Playa del Carmen.

“Pero si dicen que no, si quieren seguir explotando sin autorización, llevándose material, o la denuncia, pensando que les vamos a pagar porque en los tribunales internacionales tienen mucha influencia, creo que eso no va ser bueno para nadie, nosotros recurríamos a la ONU porque es destrucción al territorio, no puede permitirse”, añadió el mandatario.

Desde el lunes de esta semana, el presidente tocó el tema, aludiendo a que la empresa ha interpuesto en tribunales internacionales una demanda contra México por 1,100 millones de dólares por cancelación de los permisos para continuar con la extracción de material pétreo.

Al respecto, el presidente explicó que “son tres predios, están explotando abiertamente uno, dos están detenidos y tienen otro predio de una concesión de un muelle para sacar el material”.

Añadió que “estos permisos los entregaron, el de ese predio que están explotando lo entregaron antes del 2000. Y fíjense cómo era antes este asunto, cómo eran las cosas antes, no le pusieron ni siquiera un límite a la concesión, porque en otros casos, bueno, concesionaron el puerto de Veracruz, en el tiempo de Salinas, 100 años, un siglo, pero acá ni siquiera hay fecha. Claro que hay violaciones, pues esos están destruyendo el medio ambiente”.

Aseguró además que la concesión para la explotación de dos predios ya se venció, “porque entregaron los permisos el último día del gobierno de Zedillo, a finales del 2000, y son permisos a 20 años, pero en ese tiempo, o sea antes de que terminaran, en el 16, presentaron denuncias internacionales; quieren que se les pague 1,100 millones de dólares”.

estados@eleconomista.mx