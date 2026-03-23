Retail retomó crecimiento en enero con alza de 1%

En enero del 2026 los ingresos generados por las empresas comerciales del sector minorista en México crecieron 1% en comparación con diciembre del 2025, con lo que retomaron su avance luego del estancamiento de fin de año, de acuerdo con información divulgada este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El avance, que fue el tercero mayor en 12 meses, se reflejó en una expansión interanual del indicador de 4.7%, con lo que hiló trece meses en terreno positivo en este comparativo, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales del Inegi.

El crecimiento mensual de las ventas minoristas reflejó el hecho de que en 14 de los 22 tipos de mercancía y canales de venta monitoreados se observaron avances con respecto a diciembre.

Destacó el hecho de que abundan categorías de consumo discrecional (no básico) en los primeros lugares de crecimiento. El top 5 de renglones con las mejores dinámicas fue:

Ventas por internet, y catálogos impresos, televisión y similares (+10.4%); ropa, bisutería y accesorios de vestir (+10.1%); productos textiles, excepto ropa (+7.6%); motocicletas y otros vehículos de motor (+7.2%) y cuidado de la salud (+6.6 por ciento).

En cuanto a categorías de consumo básico, los ingresos en abarrotes y alimentos cayeron 2.1%, mientras que en bebidas, hielo y tabaco descendieron 1.1 por ciento.

“Al inicio de año, el comercio minorista mostró señales de recuperación, tras la debilidad observada a finales del año pasado. Si bien el crecimiento anual se mantuvo en terreno positivo por decimotercer mes consecutivo el desempeño reciente sugiere un entorno de consumo moderado y heterogéneo entre segmentos”, opinaron Janeth Quiroz y Rosa Kantún, economistas del Grupo Financiero Monex.