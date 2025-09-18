Ventas de la ANTAD aumentaron 7.6% en agosto

Las ventas mismas tiendas —aquellas con más de un año de operación— de las cadenas minoristas aumentaron 7.6%, en términos nominales, durante agosto, en comparación con el mismo mes de 2024, muestran datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

El desempeño de las ventas en agosto se coloca como el más alto para un mismo mes desde el 2022, cuando también se registró un aumento de 11.5 por ciento. Además, se ubicó como el segundo mes del año, solo por detrás de mayo, cuando se reportó un incremento de 10.3 por ciento.

A través de su reporte mensual, la Asociación indicó, que a tiendas totales, que consideran todas las sucursales incluyendo las abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 10.1% en el periodo de comparación.

Para Saidé Salazar, economista principal en BBVA Research, las compras por el regreso a clases fueron un factor que impulsó el crecimiento de las ventas de agosto, aunque consideró que este escenario podría ser temporal.

En una reciente entrevista radiofónica, el presidente de la ANTAD, Diego Cosío, consideró que hacia el último trimestre de este año, se espera un mejor desempeño en el consumo de las minoristas, impulsado por eventos como El Buen Fin y la temporada Navideña.

El desempeño positivo del octavo mes del año se presenta luego de que en julio todavía se reportaba un entorno de consumo débil y un impacto desfavorable por las lluvias en varias regiones del país, lo que naturalmente limita el tráfico de las tiendas, expuso previamente el analista senior en Actinver Casa de Bolsa, Antonio Hernández.

Departamentales, las ganadoras

Según el formato, las tiendas departamentales fueron las que registraron el mayor crecimiento tanto en tiendas iguales como en tiendas totales, mientras que el segmento con menor dinamismo fue el de autoservicio.

Las departamentales, entre ellas El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears y Coppel, cerraron el mes de agosto con un aumento de 16.8% a tiendas iguales y 18.3% a tiendas totales.

Las especializadas, donde se agrupan cadenas como Farmacia Benavides, The Home Depot, Modelorama y Petco, entre otras, finalizaron el mes con un aumento de 3.9% en tiendas iguales y de 7.4% en tiendas totales.

Por su parte, las tiendas de autoservicio miembros de la Asociación, como Chedraui, La Comer, Soriana, Alsuper, mostraron una variación de 3.2% en tiendas iguales y de 5.6% en tiendas totales.

La Antad indicó que las ventas crecieron 3.6% a tiendas iguales y 6.2% a tiendas totales entre enero y agosto de este año.

Mientras que las ventas totales del mes de agosto ascendieron a 139,900 millones de pesos y las acumuladas en los primeros ocho meses del año sumaron 1,057.2 miles de millones de pesos.

Las ventas de las asociadas a la ANTAD se comportaron favorablemente en agosto, a pesar de que la inflación se ubicó en 3.57% en el mismo mes, ligeramente por arriba del 3.51% reportado en julio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estima cerrar el año con crecimiento en ventas de 3.9% a mismas tiendas y 6.5% a tiendas totales.