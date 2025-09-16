Consumo privado se recuperó en agosto; creció 2.5% anual

El consumo privado repuntó 2.5% en agosto respecto al mismo mes del año pasado, en gran parte por el regreso a clases, que impulsó la compra de productos y algunos servicios, de acuerdo con el Indicador de Consumo Big Data de BBVA Research.

Este comportamiento se da luego de que el consumo retrocedió 1.3% en julio frente al mes anterior, mientras que en junio apenas creció 0.1 por ciento.

“Si bien, el dato de agosto representa un respiro para este segmento de actividad económica, no es suficiente para consolidar una señal de recuperación hacia la segunda mitad del año, particularmente ante el deterioro continuo de la confianza de los consumidores”, dijo Saidé Salazar, economista principal en BBVA Research.

No obstante, la confianza del consumidor acumula ocho meses consecutivos de caídas en términos interanuales, con una disminución promedio de 2.4% al mes de agosto.

Esta cifra representa una caída de 7.0 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registró un crecimiento del 4.7%, muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La especialista indicó que el gasto en terminales punto de venta logró recuperar el nivel de abril, aunque el dinamismo sigue por debajo del 2024.

En los primeros ocho meses del año, el gasto con tarjeta creció en promedio 8.4% a tasa anual, lo que representa una desaceleración de 3.6 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024, cuando el avance fue de 12 por ciento.

“Anticipamos atonía del gasto privado hacia adelante, ante el entorno de prolongada incertidumbre que enfrentan los hogares, en un contexto de desaceleración de la masa salarial real”, proyectó la especialista en BBVA Research.

En su opinión, la demanda interna mantendrá un lento crecimiento en lo que resta del año, considerando que tanto los hogares como las empresas perciben menores posibilidades de realizar compras.

Compras por internet siguen creciendo

Según el Indicador de Consumo Big Data, el gasto en línea creció 2.9% en agosto, recuperando su nivel de junio y superando en un 30.7% el registro al inicio del año.En total, las compras por internet han aumentado 131.3% entre enero y agosto de 2025. En cambio, el gasto en tiendas físicas apenas subió 0.9% en el mismo periodo.

Por segmento, en bienes el gasto en alimentos aumentó 3.4% en agosto respecto al mes anterior y el consumo de productos para el cuidado de la salud subió 2.1 por ciento.

Aunque en este año, ambos rubros muestran menor dinamismo frente a 2024, ya que el gasto en alimentos promedió un crecimiento anual de 6.1% entre enero y agosto, frente al 12.4% del mismo periodo del año pasado, mientras que el cuidado de la salud creció 4.6%, frente al 15.5% previo.

En el sector de los servicios, el consumo en restaurantes tuvo un incremento de 5.4%, pero el desempeño anual ha sido débil al promediar una caída de 1.2% frente al crecimiento de 20.6% en 2024.

Mientras que el consumo en servicios de entretenimiento repuntó 6.7% en el mes de agosto, recuperando el nivel que tenía en mayo.