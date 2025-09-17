Consumo se enfría durante el verano, estima el Inegi

En lo que va del verano de este 2025 le ha llovido a buena parte del país, pero también al consumo privado, que se mantuvo débil durante los meses de julio y agosto, de acuerdo con las estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Durante ambos meses los gastos en bienes y servicios realizados por las familias mexicanas tuvieron variaciones de -0.7% y 0.0%, respectivamente, indica el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), dado a conocer este miércoles por el Inegi.

Dada esa dinámica, de forma interanual, el IOCP da cuenta de caídas de 0.7% para julio y también de 0.7% para agosto.

De materializarse las proyecciones del Inegi, de enero a julio el consumo privado habrá sumado cuatro meses de contracciones mensuales y cinco interanuales.

Cabe recordar que, con datos definitivos, hasta el mes de junio el consumo privado acumula un descenso de 0.5%, lo que coincide con un debilitamiento del mercado laboral –principalmente el formal, que tiene mejores salarios– y un menor dinamismo en algunas variables de impulso, como la recepción de remesas.

Cabe recordar que el IOCP es una estadística experimental del Inegi que aporta una estimación econométrica oportuna sobre la evolución del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

“Así, mientras que el IMCP se da a conocer aproximadamente nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP ofrece una primera estimación —con un mayor margen de error estadístico—, apenas dos semanas después de terminado el mes de referencia” refiere el Inegi.

De modo que el dato final del IMCP correspondiente al mes de julio se conocerá el próximo viernes 3 de octubre.