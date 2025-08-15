Lectura 2:00 min
Ventas de la ANTAD perdieron dinamismo
Aunque el resultado de julio fue positivo, las ventas de los socios de la ANTAD muestran una tendencia de desaceleración, ya que en mayo crecieron 10.3%, y en junio 4.7 por ciento.
En julio, las ventas mismas tiendas —aquéllas con más de un año de operación— de las cadenas minoristas en México crecieron 2.4% en términos nominales frente al mismo mes de 2024, impulsadas por el desempeño de las tiendas especializadas y departamentales, informó la ANTAD.
Aunque el resultado de julio fue positivo, las ventas muestran una tendencia de desaceleración, ya que en mayo crecieron 10.3%, en junio 4.7% y en abril, el crecimiento fue el mismo.
Añadió que las ventas a tiendas totales de sus afiliados —que incluyen las aperturas de los últimos 12 meses— crecieron 4.8% en comparación con el mismo mes del año pasado.
En tanto, las ventas ascendieron a 137,600 millones de pesos en el mes de referencia, informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Por tipo de tienda, las especializadas registraron mayores ventas, con un aumento de 4.0% en tiendas iguales y 7.8% en tiendas totales. Luego se ubicaron las departamentales que reportaron un incremento de 3.8% en tiendas iguales y 5.1% en tiendas totales.
Las tiendas de autoservicio tuvieron el menor crecimiento, con apenas un alza del 0.3% en ventas a tiendas iguales y de 2.8% en tiendas totales.
En el acumulado a julio, las ventas de las cadenas socias de la ANTAD crecieron 3.1% en tiendas iguales y 5.6% en tiendas totales. Mientras que las ventas ascendieron a 917,200 millones de pesos en los primeros siete meses.