Ventas de la ANTAD perdieron dinamismo

En julio, las ventas mismas tiendas —aquéllas con más de un año de operación— de las cadenas minoristas en México crecieron 2.4% en términos nominales frente al mismo mes de 2024, impulsadas por el desempeño de las tiendas especializadas y departamentales, informó la ANTAD.

Aunque el resultado de julio fue positivo, las ventas muestran una tendencia de desaceleración, ya que en mayo crecieron 10.3%, en junio 4.7% y en abril, el crecimiento fue el mismo.

Añadió que las ventas a tiendas totales de sus afiliados —que incluyen las aperturas de los últimos 12 meses— crecieron 4.8% en comparación con el mismo mes del año pasado.

En tanto, las ventas ascendieron a 137,600 millones de pesos en el mes de referencia, informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Por tipo de tienda, las especializadas registraron mayores ventas, con un aumento de 4.0% en tiendas iguales y 7.8% en tiendas totales. Luego se ubicaron las departamentales que reportaron un incremento de 3.8% en tiendas iguales y 5.1% en tiendas totales.

Las tiendas de autoservicio tuvieron el menor crecimiento, con apenas un alza del 0.3% en ventas a tiendas iguales y de 2.8% en tiendas totales.

En el acumulado a julio, las ventas de las cadenas socias de la ANTAD crecieron 3.1% en tiendas iguales y 5.6% en tiendas totales. Mientras que las ventas ascendieron a 917,200 millones de pesos en los primeros siete meses.