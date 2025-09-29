Vacuna actualizada de Covid llegará en octubre: Pfizer

La farmacéutica Pfizer confirmó que la vacuna actualizada contra Covid estará disponible en México a partir de este mes de octubre, luego de que en agosto pasado recibió la aprobación para su venta por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El biológico actualizado se aplicará durante la temporada invernal 2025-2026, para proteger contra la variante LP.8.1 del SARS-CoV-2, que según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), es la de mayor prevalencia desde febrero de 2025 a nivel global, explicó el director de Pfizer México, Juan Luis Morel.

“Somos los únicos en México que desde la pandemia hemos actualizado esta vacuna cada año para las nuevas cepas o las variantes del virus que son más relevantes y que están circulando”, dijo.

La nueva vacuna estará disponible en el canal privado, a través de farmacias y en consultorios autorizados para su aplicación, justo antes del pico estacional de contagios, que suele registrarse entre noviembre y marzo.

En entrevista, Juan Luis Morel garantizó que aunque las dosis se importarán desde Bélgica, habrá el abasto suficiente para atender la demanda en México. “Vamos a tener la cantidad necesaria, según se vaya dando la demanda”, acotó.

Desde el inicio de la pandemia, Pfizer ha traído al país alrededor de 50 millones de dosis contra Covid para adultos y más de 8 millones para niños, las cuales han sido aplicadas entre la población.

Aunque cualquier persona puede aplicarse la vacuna actualizada, está recomendada principalmente para adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, por lo que el directivo recomendó consultar a un médico antes de aplicarse la vacuna.

Si bien, el precio para el público final lo fijan los operadores del canal privado, el director de Pfizer México aseguró que el costo es accesible y ha ido decreciendo año con año.

“El precio de venta al público lo definen nuestros clientes, pero ofrecemos una vacuna con una excelente ecuación de valor”, subrayó. “Este año estamos ofreciendo una vacuna, con una ecuación de valor ‘excelente’, va a ser bastante accesible para quien se la quiera poner”, aseguró.

La actualización de las vacunas se realiza cada año, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de agencias regulatorias internacionales, como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), para ofrecer protección a la población contras las nuevas variantes de Covid.

El director de Pfizer México explicó que particularmente el virus de Covid ha representado un reto importante para la ciencia.

Resaltó que las vacunas son la herramienta más efectiva para reducir el impacto de las enfermedades y prevenir casos graves. “Sabemos el beneficio que trae a la población mundial y a los gobiernos, incluso también para el manejo de la salud pública y los costos”, subrayó.

Pfizer también trajo recientemente a México la vacuna mejorada contra el neumococo, y está por lanzar otra contra el virus sincicial respiratorio (VSR).