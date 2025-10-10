Lectura 1:00 min
Trump impondrá aranceles adicionales del 100% a importaciones procedentes de China
El presidente de Estados Unidos también anunció que el gobierno estadounidense impondrá sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica.
Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China a partir del 1 de noviembre, anunció el viernes el presidente Donald Trump.
Además el gobierno estadounidense impondrá sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica, a partir de la misma fecha.
En una publicación en Truth Social, Trump dijo: "A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente".