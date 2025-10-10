Trump impondrá aranceles adicionales del 100% a importaciones procedentes de China

Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China a partir del 1 de noviembre, anunció el viernes el presidente Donald Trump.

Además el gobierno estadounidense impondrá sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica, a partir de la misma fecha.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo: "A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente".