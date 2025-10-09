China amplía restricciones sobre tierras raras y apunta a usuarios de defensa y chips

China endureció este jueves sus controles a la exportación de tierras raras, afirmando que planea limitar los envíos a empresas de defensa y usuarios de semiconductores extranjeros y añadiendo cinco elementos a su lista.

El mayor productor mundial de tierras raras también añadió decenas de piezas de tecnología de refinado a su lista de control y anunció normas que exigirán su cumplimiento a los productores extranjeros que utilicen materiales chinos.

Los anuncios del Ministerio de Comercio se producen después de que los legisladores estadounidenses pidieran el martes una prohibición más amplia de la exportación de equipos de fabricación de chips a China.

Estas medidas amplían los controles anunciados por Pekín en abril, que provocaron escasez en todo el mundo, antes de que una serie de acuerdos con Europa y Estados Unidos aliviaran la escasez de suministro.

Las nuevas restricciones llegan semanas antes de una reunión cara a cara programada entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en Corea del Sur.

"Esto ayudará a aumentar la influencia de Pekín antes de la esperada cumbre Trump-Xi en Corea (del Sur) a fines de mes", dijo Tim Zhang, fundador de Edge Research, con sede en Singapur.

China produce más del 90% de las tierras raras e imanes de tierras raras procesados del mundo. Los 17 elementos de tierras raras son materiales vitales en productos que van desde vehículos eléctricos a motores de aviación y radares militares.

Las exportaciones de 12 de ellos están ahora restringidas después de que el Ministerio de Comercio añadió cinco -holmio, erbio, tulio, europio e iterbio- junto con materiales relacionados.

Las empresas extranjeras que produzcan algunas de las tierras raras e imanes relacionados de la lista también necesitarán ahora una licencia de exportación china si el producto final contiene o se fabrica con equipos o materiales chinos. Esto se aplica incluso si la transacción no incluye empresas chinas.

La normativa imita las normas aplicadas por Estados Unidos para restringir las exportaciones a China de productos relacionados con semiconductores de otros países. No está claro cómo pretende Pekín hacer cumplir su nuevo régimen.

El ministerio también añadió decenas de equipos y materiales de minería y refinado a su lista de control. Las restricciones entrarán en vigor el 8 de noviembre, justo antes de que expire una tregua comercial de 90 días con Washington.

Las normas sobre las empresas extranjeras que fabrican productos con equipos o materiales chinos de tierras raras entrarán en vigor el 1 de diciembre.

El ministerio también dijo que no se concederán licencias a los usuarios extranjeros de defensa, mientras que las solicitudes relacionadas con semiconductores avanzados se aprobarán caso por caso.