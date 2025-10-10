Trump amenaza a China con aumento "masivo" de aranceles; ya no ve razones para reunirse con Xi

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó la mañana de este viernes que no hay motivos para reunirse con su par chino, Xi Jinping, como estaba previsto, y dijo que está calculando un aumento masivo de los aranceles sobre las importaciones chinas.

Trump criticó en una publicación en Truth Social a China por volverse "muy hostil" y consideró ya no tiene razones para reunirse con su homólogo Xi Jinping en Corea del Sur, como estaba previsto para dentro de dos semanas.

El mandatario republicano dijo que se verá obligado a "contraatacar financieramente" las decisiones comerciales tomadas por Pekín y una de las opciones que considera es un aumento "enorme" de los aranceles sobre los productos chinos que se importan a Estados Unidos.

"Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo", añadió en la publicación.

Trump afirmó que China ha estado enviando cartas a países de todo el mundo anunciando su intención de imponer controles a las exportaciones de todos los elementos de la producción relacionados con las tierras raras.

"Nadie ha visto algo así, pero, en esencia, congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países del mundo, especialmente de China", aseguró Trump en la publicación de Truth Social.

"Una de las políticas que estamos evaluando en este momento es un aumento sustancial de los aranceles sobre los productos chinos que entran en Estados Unidos", declaró Trump, añadiendo que estaba considerando "muchas otras medidas".

Calificó el enfoque de China como una estrategia para construir posiciones de monopolio sobre imanes y otros elementos, calificándolo como "una acción bastante siniestra y hostil, como mínimo".

(Con información de AFP y Reuters)