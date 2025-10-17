Trump firma decreto para imponer los nuevos aranceles a camiones y autobuses importados

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el viernes un decreto que impone un 25% de aranceles a camiones medianos y pesados importados, y 10% para autobuses, que entrarán en vigor el 1 de noviembre.

El anuncio llega después de que la administración Trump iniciara este año una investigación sobre la llamada Sección 232, referente a las importaciones de camiones para determinar sus efectos en la seguridad nacional.

Sin embargo, estos nuevos aranceles no se aplicarán íntegramente a los camiones procedentes de Canadá y México, siempre que su producción cumpla los criterios establecidos en el tratado de libre comercio entre los tres países (T-MEC), según declaró un funcionario estadounidense.

En este caso, solo las piezas no fabricadas en Estados Unidos estarán sujetas a un arancel del 25%. Pero, por el momento, siguen estando exentos, mientras el Departamento de Comercio determina cómo aplicar este impuesto.

Según la firma Capital Economics, Estados Unidos importa el 78% de sus camiones de México y el 15 %de Canadá.

En cambio, en el caso de los autobuses, el 10% se aplicará íntegramente a los vehículos procedentes de los dos países vecinos, independientemente de si están incluidos en el T-MEC o no.

La Casa Blanca aprovechó este decreto para responder a una solicitud de la industria automovilística, y prorrogó hasta 2030 la deducción del 3,75% en el precio de catálogo que los fabricantes pueden aplicar a automóviles hechos en Estados Unidos que contengan piezas importadas.

Inicialmente prevista con vigencia de un año, la deducción se añadió a la petición del sector automotor con el fin de reducir el impacto de los aranceles sobre los fabricantes de automóviles. Se aplicará en las mismas condiciones a los camiones fabricados en Estados Unidos.