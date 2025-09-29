Sheinbaum espera "consideración" de Trump en aranceles a las importaciones de camiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que espera que Estados Unidos tenga "consideración" con su país en el caso de los nuevos aranceles que el presidente Donald Trump anunció la semana pasada a la importación de vehículos pesados.

Trump anunció el jueves nuevas barreras arancelarias a las importaciones, que incluyen cargas del 25% a los vehículos pesados, además de otras del 100% a los medicamentos de marca, las cuales entrarán en vigor esta semana.

"Estamos ya en pláticas, esperando que haya una consideración para México. Sino, tendría problemas incluso en Estados Unidos", dijo la primera mandataria en su habitual conferencia de prensa matutina, aludiendo a la fuerte dependencia bilateral del sector automotor.

Sheinbaum agregó que, excepto en el caso de los vehículos terminados y el acero, en el resto de sectores han aumentado las exportaciones a Estados Unidos en las últimas semanas, gracias al "arancel cero" resultante del tratado comercial de Norteamérica, T-MEC.

"Sigue siendo muy importante la relación comercial con Estados Unidos y una ventaja competitiva muy grande en México", dijo.