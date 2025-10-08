Aranceles golpean exportaciones y ensamble de autos en septiembre

Los aranceles aplicados en Estados Unidos a los autos mexicanos por casi un semestre, rodeado de la incertidumbre que persiste sobre la revisión del T-MEC obligó a la industria automotriz de México a reducir 6.1% la producción de vehículos ligeros durante septiembre del presente año, que a su vez reflejó un ligero descenso de 0.3% en las exportaciones, reportó el Inegi.

La producción de vehículos ligeros en México durante septiembre del 2025 alcanzó 355,525 unidades, lo que representa una disminución del 6.1% en comparación con el mismo mes del 2024. Se trata de la primera caída para un septiembre desde el 2021.

Las marcas que se vieron presionadas para ajustar su producción fue General Motors que tuvo caída del 16.9%, seguido de Volkswagen con disminución del 17.7% y Mazda con 11.5%, durante septiembre. En el caso de las dos primeras marcas han realizado paros laborales para enfrentar la menor venta de unidades en Estados Unidos por los aranceles.

Luego de los cambios en materia de electrificación en Estados Unidos, la producción de autos híbridos y eléctricos de las automotrices como General Motors, Ford, Stellantis y Toyota, se redujo 5.6% durante septiembre del presente año, al ensamblar 15,971 unidades, al registrar su segundo mes consecutivo de baja en el ensamble.

En contraste, Nissan, KIA y Toyota, además de BMW y Mercedes Benz ayudaron a compensar la baja, pues aumentaron su producción en septiembre, tras diversificar mercados, como el europeo.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que, a pesar de esta reducción, septiembre del 2025 se posiciona como el segundo mes de septiembre con el mayor nivel de producción registrado en la historia.

Las exportaciones de vehículos ligeros durante septiembre del presente año sumaron 314,656 unidades, lo que representa una contracción del 0.3% en comparación con septiembre de 2024. “Este volumen es el segundo mejor resultado histórico para un mes de septiembre, solo superado por el del año anterior”, argumentó la AMIA.

Respecto a las marcas con pérdidas en la exportación, Mazda registró la mayor caída (46.4%), seguido de BMW con una disminución de 34.6%, y Honda, con 21.4%.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) realizado por el Inegi, en el acumulado de enero a septiembre de 2025, se han producido 3,021,554, lo que arroja un ligero ajuste a la baja del 0.3% respecto al mismo periodo de 2024.

“Este resultado también se ubica como el segundo mejor registro histórico para los primeros nueve meses del año desde que se cuenta”, comentó la AMIA en conferencia de prensa.

Incluso, la participación de los vehículos mexicanos en el mercado de Estados Unidos llegó al 20% del total de sus ventas de autos, luego de promediar 17% en los últimos meses.

En el acumulado de enero a septiembre, se han exportado más de 2.5 millones de unidades, con una disminución del 0.9% respecto al mismo periodo de 2024, manteniendo un desempeño estable frente a la coyuntura internacional.

La semana pasada, el presidente de la AMIA, Rogelio Garza, afirmó que el ambiente se torna complicado para la revisión del T-MEC, ante el posible endurecimiento de reglas de origen en la fabricación de autos, que actualmente cuenta con el 75% de contenido de la región de Norteamérica, pero tiende a excluir los componentes chinos.

La AMIA continúa trabajando con el gobierno federal y sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá para promover el desarrollo de la industria automotriz en México y difundir información relevante sobre su desempeño.

