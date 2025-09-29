Trump anuncia arancel del 100% a todas las películas extranjeras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que impondrá un arancel del 100% a todas las películas hechas en el extranjero, una medida sin precedentes que amenaza con poner patas arriba el modelo de negocio global de Hollywood.

La medida muestra la voluntad de Trump de extender las políticas comerciales proteccionistas a las industrias culturales, aumentando la incertidumbre para unos estudios que dependen en gran medida de los ingresos de taquilla internacionales y las coproducciones transfronterizas.

Trump anunció la medida en una publicación en su plataforma Truth Social, afirmando que la producción cinematográfica estadounidense está perdiendo terreno frente a la competencia internacional.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a los Estados Unidos de América por otros países, como robarle un caramelo a un bebé", escribió.

Sin embargo, no quedó claro de inmediato qué autoridad legal utilizará el mandatario para imponer un arancel del 100% a las películas realizadas en el extranjero.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para comentar cómo se aplicarán los aranceles. Warner Bros Discovery, Comcast, Paramount Skydance y Netflix tampoco respondieron a los pedidos.

Las acciones de Netflix bajaban un 1.5% en las primeras operaciones de la jornada.

Trump planteó por primera vez la idea de un arancel al cine en mayo, pero ofreció muy pocos detalles, dejando a los ejecutivos del entretenimiento sin saber si se aplicaría a países específicos o a todas las importaciones.