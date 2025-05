Trump sobre aranceles a películas: “James Bond no tiene de qué preocuparse”

Son muchas las preguntas que asaltan a la industria cinematográfica desde que Donald Trump anunciara que instauraría aranceles del 100% a todas aquellas películas producidas en el extranjero que lleguen a Estados Unidos. No obstante, el presidente ya ha asegurado que, al menos una franquicia en particular no tendría por qué preocuparse de las medidas, a pesar de estar íntimamente ligada a Reino Unido.

"Como saben, estamos poniendo aranceles al... cine, a los cineastas", señaló Trump en una rueda de prensa, tras ser preguntado por The London Times respecto a su reciente anuncio. El presidente explicó que, con esta política, se pretendía "traer de vuelta" a Estados Unidos a los rodajes, exponiendo que, aun viviendo en el país y con dinero procedente del país, los cineastas optaban por producir en el extranjero.

"Pero James Bond no tiene nada de qué preocuparse, que yo pueda decir", añadió el inquilino de la Casa Blanca, haciendo referencia a su amistad con Sean Connery, uno de los actores que han dado vida al famoso espía británico a lo largo de los años. "Fue el responsable de que yo consiguiera la zonificación en Aberdeen. Dijo: 'Dejen que el maldito construya sus campos de golf'. Yo llevaba como cuatro años con los trámites, y era imposible en Aberdeen... Era un gran tipo, Sean Connery", recordó.

El comentario del presidente de los Estados Unidos choca frontalmente con su declaración de intenciones anterior, ya que las películas de 007 serían un claro ejemplo de producción afectada por los aranceles. Y es que si hay un lugar que la franquicia puede llamar hogar es Inglaterra, cuyos estudios Pinewood han acogido a menudo su rodaje, que también se ha llevado a otras ciudades del mundo y no es probable que esto vaya a cambiar aun después de que la familia Broccoli haya cedido el control creativo a Amazon MGM Studios, iniciando una nueva etapa para el personaje.

Caroline Dinenage, presidenta del Comité de Cultura, Medios y Deportes del Parlamento del Reino Unido habló sobre los aranceles, exponiendo que "hacer más difícil la producción de películas en el Reino Unido no está en el interés de las empresas estadounidenses". "Su inversión en instalaciones y talento en el Reino Unido, basada en propiedad intelectual de Estados Unidos, está mostrando fantásticos rendimientos en ambos lados del Atlántico", advirtió, tal y como se cita en The Guardian.

En todo caso, cabe destacar que, tras el anuncio de Trump sobre los aranceles a películas extranjeras, la Casa Blanca emitió un comunicado aclarando que por el momento no había "decisiones definitivas" al respecto. "La Administración está explorando todas las opciones para cumplir la directiva del presidente Trump de salvaguardar la seguridad nacional y económica de nuestro país al tiempo que Hacemos Hollywood Grande de Nuevo", añadió un portavoz, tal y como recoge Variety.