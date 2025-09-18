Hollywood sale en defensa de Jimmy Kimmel tras cancelación de su programa por comentarios sobre Kirk

Hollywood criticó a la Casa Blanca por atentar contra la libertad de expresión después de que ABC retiró el programa del presentador Jimmy Kimmel el miércoles bajo amenazas regulatorias del Gobierno de Donald Trump, uniéndose detrás del cómico nocturno después de sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La cadena, propiedad de Walt Disney, dijo que retiraba "Jimmy Kimmel Live" indefinidamente después de que al menos una cadena filial dijo que reemplazaría el programa en sus ondas y el principal regulador de comunicaciones del país amenazó con investigaciones debido a las declaraciones de Kimmel.

El presentador nocturno, que frecuentemente critica a Trump, había sugerido en su monólogo del lunes que los aliados de Kirk estaban utilizando su muerte para "ganar puntos políticos".

Los sindicatos que representan a escritores y actores dijeron que la medida equivalía a un ataque a los derechos de libertad de expresión protegidos por la Constitución, diciendo que ABC no debería haber cedido ante la presión del Gobierno de Estados Unidos.

La suspensión del programa de Kimmel supuso la última acción contra figuras de los medios de comunicación, trabajadores académicos, profesores y empleados de empresas por sus comentarios sobre Kirk tras el asesinato del joven de 31 años hace una semana en Utah.

"Lo que hemos firmado, por doloroso que sea a veces, es nuestro acuerdo en la libertad para discrepar", dijeron los sindicatos de guionistas del este y oeste de Estados Unidos en una declaración conjunta. "Vergüenza debería darles a los gobernantes que olvidan esta verdad fundacional. En cuanto a nuestros empleadores, nuestras palabras les han enriquecido. Silenciarnos empobrece al mundo entero".

Un sospechoso de 22 años ha sido acusado del asesinato de Kirk, y su móvil exacto sigue sin estar claro. La muerte del activista conservador provocó una oleada de dolor entre sus seguidores, al tiempo que impulsó a algunos destacados partidarios de la derecha a atacar a las personas que criticaban las opiniones de Kirk o bromeaban sobre su asesinato.

SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores, condenó la eliminación del programa, diciendo que "la decisión de suspender la emisión de "Jimmy Kimmel Live!" es el tipo de supresión y represalia que pone en peligro las libertades de todos", mientras que el actor Ben Stiller escribió "esto no está bien" en el sitio de redes sociales X.

El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con retirar licencias a cadenas de televisión y ha presionado a las emisoras para que dejen de emitir contenidos que considera censurables. También ha dirigido su ira contra la prensa escrita con la presentación de una demanda por difamación de 15,000 millones de dólares contra el New York Times.

El miércoles, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, instó a las cadenas locales a dejar de emitir el programa.

Kimmel, que con frecuencia ha atacado a Trump en su programa de humor nocturno, no respondió a una solicitud de comentarios.

ABC retiró el programa después de que Nexstar Media Group, propietaria de 32 filiales de ABC, dijo que dejaría de emitirlo tras los comentarios de Kimmel el 10 de septiembre, cuando sugirió que "la pandilla MAGA" estaba "haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos" con el asesinato de Kirk. También criticó el luto de Trump, comparándolo con "cómo un niño de cuatro años llora a un pez de colores".

Carr, en declaraciones el miércoles al podcaster conservador Benny Johnson, dijo que "podemos hacer esto por las buenas o por las malas", sugiriendo que el regulador podría abrir investigaciones y las emisoras podrían enfrentarse a multas.

La Federación Estadounidense de Músicos dijo que "la FCC de Trump identificó el discurso que no le gustaba y amenazó a ABC con represalias extremas. Esto es censura de Estado".