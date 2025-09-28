Lectura 2:00 min
Octubre 2025: estrenos en Netflix, Max, Disney y HBO Max
La oferta de las plataformas de streaming es diversa, para todos los gustos.
Las plataformas de streaming comenzarán octubre con estrenos en sus catálogos en México con una mezcla de series, películas y documentales que apelan a géneros muy diversos; a continuación, conocerás los estrenos más relevantes en distintas plataformas.
Netflix
- 3 de octubre / Monstruo: La historia de Ed Gein. Serie basada en la vida real del famoso criminal estadounidense.
- 3 de octubre / Old Dog, New Tricks. Ambientada en Galicia, con toques de drama y humor.
- 8 de octubre / Néro. Thriller histórico francés.
- 30 de octubre / Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero. Documental sobre el icónico cantante mexicano, hecho con material inédito.
HBO Max
- 23 de octubre / Pequeños desastres. Serie dramática sobre cuatro mujeres unidas por la maternidad enfrentando un suceso misterioso.
- 26 de octubre / It: Welcome to Derry. Precuela de la saga IT, basada en la obra de Stephen King.
- Títulos clásicos de terror (como Destino Final, Pesadilla en Elm Street, Scream 2 y 3) que se añadirán al catálogo.
Disney+
- 8 de octubre / La suerte. Comedia que explora el mundo del toreo desde una amistad improbable.
- 29 de octubre / Playback: Una somos dos. Serie musical juvenil sobre retos de fama digital y relaciones personales.
Prime Video
- 21 de octubre / The Peripheral. Serie de ciencia ficción distópica que retoma temas futuristas y de tecnología.
- 21 de octubre / Modern Love Tokyo. Serie romántica ambientada en Japón, siguiendo la línea de la franquicia Modern Love.
- Estreno de temporada regular de la NBA, plus cobertura de la Emirates NBA Cup y la WNBA, disponibles en México.