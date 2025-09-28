Buscar
Octubre 2025: estrenos en Netflix, Max, Disney y HBO Max

La oferta de las plataformas de streaming es diversa, para todos los gustos.

main image

Los trenos de la temporada van desde el terror hasta la comedia.Foto: shutterstock

Redacción El Economista

Las plataformas de streaming comenzarán octubre con estrenos en sus catálogos en México con una mezcla de series, películas y documentales que apelan a géneros muy diversos; a continuación, conocerás los estrenos más relevantes en distintas plataformas. 

Netflix

  • 3 de octubre / Monstruo: La historia de Ed Gein. Serie basada en la vida real del famoso criminal estadounidense. 
  • 3 de octubre / Old Dog, New Tricks. Ambientada en Galicia, con toques de drama y humor. 
  • 8 de octubre / Néro. Thriller histórico francés. 
  • 30 de octubre / Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero. Documental sobre el icónico cantante mexicano, hecho con material inédito.

HBO Max

  • 23 de octubre / Pequeños desastres. Serie dramática sobre cuatro mujeres unidas por la maternidad enfrentando un suceso misterioso. 
  • 26 de octubre / It: Welcome to Derry. Precuela de la saga IT, basada en la obra de Stephen King. 
  • Títulos clásicos de terror (como Destino Final, Pesadilla en Elm Street, Scream 2 y 3) que se añadirán al catálogo.

Disney+

  • 8 de octubre / La suerte. Comedia que explora el mundo del toreo desde una amistad improbable. 
  • 29 de octubre / Playback: Una somos dos. Serie musical juvenil sobre retos de fama digital y relaciones personales.

Prime Video

  • 21 de octubre / The Peripheral. Serie de ciencia ficción distópica que retoma temas futuristas y de tecnología. 
  • 21 de octubre / Modern Love Tokyo. Serie romántica ambientada en Japón, siguiendo la línea de la franquicia Modern Love. 
  • Estreno de temporada regular de la NBA, plus cobertura de la Emirates NBA Cup y la WNBA, disponibles en México.

