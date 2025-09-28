Octubre 2025: estrenos en Netflix, Max, Disney y HBO Max

Las plataformas de streaming comenzarán octubre con estrenos en sus catálogos en México con una mezcla de series, películas y documentales que apelan a géneros muy diversos; a continuación, conocerás los estrenos más relevantes en distintas plataformas.

Netflix

3 de octubre / Monstruo: La historia de Ed Gein . Serie basada en la vida real del famoso criminal estadounidense.

. Serie basada en la vida real del famoso criminal estadounidense. 3 de octubre / Old Dog, New Tricks . Ambientada en Galicia, con toques de drama y humor.

. Ambientada en Galicia, con toques de drama y humor. 8 de octubre / Néro . Thriller histórico francés.

. Thriller histórico francés. 30 de octubre / Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero. Documental sobre el icónico cantante mexicano, hecho con material inédito.

HBO Max

23 de octubre / Pequeños desastres . Serie dramática sobre cuatro mujeres unidas por la maternidad enfrentando un suceso misterioso.

. Serie dramática sobre cuatro mujeres unidas por la maternidad enfrentando un suceso misterioso. 26 de octubre / It: Welcome to Derry . Precuela de la saga IT, basada en la obra de Stephen King.

. Precuela de la saga IT, basada en la obra de Stephen King. Títulos clásicos de terror (como Destino Final, Pesadilla en Elm Street, Scream 2 y 3) que se añadirán al catálogo.

Disney+

8 de octubre / La suerte . Comedia que explora el mundo del toreo desde una amistad improbable.

. Comedia que explora el mundo del toreo desde una amistad improbable. 29 de octubre / Playback: Una somos dos. Serie musical juvenil sobre retos de fama digital y relaciones personales.

Prime Video