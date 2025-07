Tribunal electoral resolverá elegibilidad de Valdés Leal para ser jueza telecom

María Valdés Leal, candidata a ser una de las primeras juezas que los mexicanos eligen con su voto para resolver asuntos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentó un juicio de inconformidad para defender su idoneidad como jurista especializada en esos sectores económicos.

El 30 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró que Valdés Leal dejaba de ser elegible para convertirse en juzgadora en asuntos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Según el INE, las calificaciones de María Valdés Leal en algunos de sus estudios durante su formación profesional quedaban por debajo de los umbrales establecidos para determinadas materias que podrían estar relacionadas con competencia económica y telecomunicaciones.

El asunto ahora será resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

María Valdés Leal fue la candidata a jueza telecom que tuvo la mayoría de votos en la elección del nuevo Poder Judicial que se realizó el 1 de junio, hasta que el INE la declaró inelegible al igual que a otras 40 personas candidatas a cargos de impartidores de justicia.

Valdés Leal rechazó que su formación profesional resulte insuficiente para convertirse en juzgadora de telecomunicaciones, pues la especialidad donde la candidata obtuvo un 8.5 de calificación no es de demasiada relación con el área de competencia económica o telecomunicaciones.

En cambio, contó la candidata a jueza, en materias como derecho, economía, políticas públicas y conocimiento de la figura del amparo, que todas se relacionan con competencia económica y con telecomunicaciones y radiodifusión, sus calificaciones dan cuenta de promedios de 9 y 10.

María Valdés Leal relató que el INE habría modificado criterios de elegibilidad, entre aquellos, algunos relacionados con calificaciones en materias de otras áreas de estudio.

Uno de los argumentos de Valdés Leal para defender su candidatura a los tribunales especializados en telecomunicaciones, está en que el INE se habría extralimitado en la determinación de criterios, sobretodo en un área técnica distinta a su ámbito.

“Yo creo que la dirección jurídica del INE no tiene la capacidad técnica para hacer esta evaluación y de cara a que el Poder Judicial es muy complejo, sus órganos ven materias muy distintas y muy complejas, y porque hay más de 2,500 escuelas en el país (en derecho) con distintos programas (…) Entonces, creo que no es cualquier cosa determinar cuál y que materias vas a tomar en cuenta para la elegibilidad”, dijo María Valdés.

María Valdés Leal, licenciada en derecho por el CIDE y con estudios superiores en el Tecnológico de Monterrey y la Universitat de Barcelona, se perfila todavía para ser la primera jueza especializada en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica que es elegida por voto popular en México.

“Desde el lunes y todavía ayer amplié mi recurso: Presenté un juicio de inconformidad y en este juicio lo que estoy argumentando es que el INE no tiene facultades para volver a revisar esto (…) En última instancia, meteré un argumento de igualdad; pues, ¿por qué a las otras candidaturas les tomas en cuenta amparo y teoría del derecho y a mí no? ¿Entonces hizo el INE primero la elección y luego cambió las reglas del juego? (…) Yo creo que hay una posibilidad de que el tribunal electoral revoque esta decisión y me dé la razón”, dijo María Valdés Leal.