En Cuautepec, Iztapalapa y Álvaro Obregón se votarán los jueces telecom para todo México

Los jueces y magistrados con especialidad en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, cuyas decisiones son de alcance nacional y con repercusión en el largo plazo, serán elegidos este domingo 1 de junio sólo por los mexicanos electores de ocho alcaldías de la Ciudad de México.

Fue el diseño de la elección Judicial el que definió que en sólo siete distritos electorales de esas alcaldías se vote el 1 de junio a los siete nuevos impartidores de justicia que resolverán los pleitos que se presentan en esos sectores productivos, pero de los que sus efectos se resienten a diario en las comunicaciones de los 35 millones de hogares mexicanos.

Las telecomunicaciones y la radiodifusión son dos sectores productivos que anualmente hacen más del 3% del PIB de México, unos 32,600 millones de dólares por año, y dan empleo directo a 301,806 personas, pero sobre todo hacen posible las comunicaciones y garantizan el derecho a la información de 101 millones de mexicanos de más de seis años de edad que hoy también usan Internet aquí.

Por eso es discutible que solamente de las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, Cuajimalpa y Álvaro Obregón salgan los votos para escoger a siete nuevos jueces y magistrados telecom, pero no de los municipios de Zapopan, Tijuana, Pesquería, Mérida o Colón, donde ya existen importantes polos tecnológicos o recientes inversiones para desarrollar, por ejemplo, semiconductores allí.

Expertos jurídicos dudan de que la designación de estas alcaldías capitalinas como granero de votos para la elección de los jueces telecom obedezca a una estrategia política de los promotores de la reforma al Poder Judicial, sino incluso por un “descuido” y por el escaso tiempo que se tuvo para diseñar una elección mejor planificada, si bien demasiados de estos votantes están en lo que es el cinturón de electores con preferencias por el Movimiento de Regeneración Nacional.

“No se pusieron a analizar que estos jueces, en particular, verían asuntos de toda la República (…) Aquí, no creo que sólo sea la mera responsabilidad de quien vaya a votar; es una responsabilidad compartida, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y el Poder Judicial (…) Sólo queda esperar; ver quién resulta electo para estos cargos y también eventualmente ejercitar nuestros derechos como mexicanos, y si estamos conformes con su actuación o no, ya tendrá que ser una comisión que se cree en específico quien resuelva respecto a su capacidad o incapacidad como juzgadores”, dijo Edgar Grajeda, socio del despacho Pérez-Llorca, con especialidad en litigio, mediación y arbitraje.

La CDMX tiene un padrón electoral de 7.9 millones de votantes, pero sólo el 61.38% de esos electores están en la posibilidad legal de escoger a los siete jueces telecom del domingo; y sólo tres de las ocho alcaldías que votarán a estos impartidores de justicia conjuntan 3 millones de votos.

Se trata de Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, cuyo territorio de Cuautepec aporta por sí solo medio millón de votos a la fuerza política que la enamore.

“Los promotores buscarían que toda la ciudadanía pueda elegir, por lo menos, a un juez especializado, pero se concentran en la materia penal y luego mencionan muy superficialmente sobre las otras especialidades (…) Sabemos en qué distritos electorales judiciales se van a elegir a los jueces especializados en telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión, pero no sabemos y ni tenemos idea al día de hoy cómo se van a elegir a los jueces especializados en concursos mercantiles y en extinción de dominio, que son igual de importantes que los demás”, dijo Rafael Castellanos, analista jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Empaquetaron con todos los juzgados de la Ciudad de México a los juzgados federales, mercantiles, penales, administrativos… A los especializados. Queremos creer que fue un descuido y ahora unos pocos mexicanos tienen sobre sus hombros el peso de elegir a esos magistrados, que resolverán temas importantísimos y de carácter nacional”, agregó Castellanos.

El domingo, algunos capitalinos votarán por tres jueces para los juzgados en materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

También votarán por un magistrado para el tribunal en materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Y luego votarán por tres magistrados en Apelación en Materia Civil y Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Es decir, los capitalinos de esas ocho alcaldías votarán por tres jueces y por cuatro magistrados el domingo.

Infográfico EE

En las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y parte de Iztapalapa habrá votación para los cuatro magistrados especializados. En tanto que en Venustiano Carranza, Iztacalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y parte de Iztapalapa también se concentrarán los votos para los tres jueces.

La elección de estos impartidores de justicia es de capital relevancia para las telecomunicaciones mexicanas, después de la incertidumbre que ha desatado la reforma constitucional que ha creado un nuevo marco legal en que se dio nacimiento al nuevo regulador Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y al mismo tiempo extinguió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La agencia de calificación crediticia Fitch advierte un descenso de la inversión en el sector de telecomunicaciones por las resoluciones que pueda dictar la ATDT, si esa nueva autoridad no se hace con un órgano técnico colegiado que respalde sus decisiones.

Y esto, ante la advertencia de la industria de que habrá impugnaciones contra la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, si el contenido de ésta da preferencia a los planes del gobierno frente a las inversiones de los privados, como hasta ahora está redactado ese proyecto de ley.

Este es el contexto que espera a los nuevos juzgadores especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, además de otros asuntos relacionados con regulación asimétrica y poder sustancial de algunos operadores, más temas respecto al uso de frecuencias de espectro y políticas de conectividad.