Tiendas 3B registra alza de 17.7% en ventas comparables durante el segundo trimestre

BBB Foods o Tiendas 3B, una cadena minorista de precios bajos con presencia en México y cuyas acciones cotizan en Estados Unidos, reportó ventas por 18,770 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025, unos 1,000 millones de dólares, destacando el buen desempeño de sus establecimientos que llevan más de un año abiertos.

Este nivel de ingresos representa un alza de 38.3% en el segundo trimestre de este año frente al mismo periodo de 2024, con un avance de 17.7% en sus ventas mismas tiendas, que contempla las unidades con más de un año de operación, y, en menor medida, al desempeño en las ventas de las 528 tiendas que abrió en los últimos 12 meses.

Las ventas comparables aumentaron "impulsadas por la solidez de nuestra propuesta de valor y la sólida fidelidad de nuestros clientes a nuestra oferta de precios bajos y alta calidad", dijo K. Anthony Hatoum, presidente y director ejecutivo de la compañía, citado en el reporte financiero.

Pero no solo crecieron las ventas, sino también el flujo operativo, que aumentó 22.5% en la misma comparación interanual, algo que Tiendas 3B atribuyó a una ejecución disciplinada y un control operativo sólido, pese a continuar invirtiendo en su crecimiento a largo plazo.

"Nuestras inversiones este trimestre se centraron en expandir la infraestructura logística y acelerar el crecimiento regional. También reforzamos nuestro equipo directivo con los nombramientos de Joaquín Ley como director de Relaciones con Inversionistas y de Amparo Martínez como asesora jurídica. Su experiencia y visión serán fundamentales para nuestro crecimiento continuo", añadió Hatoum.

En el trimestre, la compañía abrió 142 nuevas tiendas, superando ya las 3,000 unidades.