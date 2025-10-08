Sheinbaum presenta a empresarios del Foro Económico Mundial el Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este miércoles ante empresarias y empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial el Plan México, una estrategia integral que busca fortalecer el mercado interno, mejorar el salario, fomentar la inversión pública y privada, y reducir la dependencia de importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la mandataria federal subrayó que el objetivo del Plan México es consolidar un modelo de desarrollo con soberanía alimentaria y energética, impulsar la producción nacional y reforzar las capacidades tecnológicas y científicas del país. Además, expresó su optimismo sobre la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, destacando la importancia de América del Norte como bloque económico estratégico para el futuro del país

Proyectos estratégicos

La jefa del Ejecutivo federal también comentó que, en el ámbito energético, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará 26,000 megawatts con un complemento de inversión privada y desarrollará 158 proyectos de transmisión eléctrica. Así como que en materia petrolera, Petróleos Mexicanos (Pemex) contará con un marco de producción de 1.8 millones de barriles diarios y un plan para incrementar el aprovechamiento de gas natural.

Anunció además que el Plan México también contempla inversiones en infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria, así como proyectos hídricos para la tecnificación del riego agrícola. En materia de vivienda, el gobierno federal proyecta la construcción de 1.7 millones de hogares en los próximos seis años.

Para el ámbito educativo, Sheinbaum Pardo dijo que se prevé la creación de 200,000 nuevos espacios en Educación Media Superior y 330,000 en Educación Superior, además de una reducción de al menos 50% de los trámites administrativos mediante la simplificación y digitalización de procesos.

Además, destacó la creación de 26 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, los cuales son 15 en todo el país y 11 adicionales en el sur sureste, que contarán con incentivos económicos para la inversión con el propósito de estimular el desarrollo nacional.

País de Innovación

Durante el encuentro con los representantes del Foro Económico Mundial, Sheinbaum adelantó que en las próximas semanas realizará la presentación del proyecto “México, país de innovación”, el cual tiene cuatro ejes clave:

Formación científica, técnica y humanista desde la educación básica hasta la superior;

La Impulsora Nacional de Innovación, mediante la Banca de Desarrollo, para financiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes);

Servicios de Ingeniería para fortalecer la capacidad tecnológica nacional;

El Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, orientado al desarrollo y aplicación de herramientas digitales tanto en el sector público como privado.