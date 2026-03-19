Recuento de la huelga de Tornel se muda a CDMX el 22 de marzo

Las autoridades laborales fijaron el recuento —votaciones— para la huelga de Tornel el próximo domingo 22 de marzo en un horario de las 12:00 a las 17:00 horas. El proceso se realizará en las instalaciones del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, luego de que se determinara el cambio de sede por los hechos de agresión reportados previamente en la planta.

Trabajadores informaron que existe un llamado para otorgar apoyo a quienes deben trasladarse a la capital para ejercer su derecho al voto. La logística de este proceso responde a las condiciones establecidas por los juzgadores tras los incidentes de días pasados.

En este sentido, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene la obligación de acreditar su capacidad para asegurar que el voto sea universal, directo y secreto. La movilización de los empleados desde su centro de trabajo habitual hacia la sede judicial federal busca prevenir nuevos enfrentamientos y dar cumplimiento a las disposiciones de la reforma laboral vigente.

El resultado de esta jornada definirá la representación legal y el rumbo de las negociaciones contractuales. La vigilancia de las autoridades federales será constante durante las cinco horas que dure la consulta para evitar cualquier injerencia externa.

Por su parte, los grupos involucrados en el conflicto han enfatizado la importancia de que la base trabajadora cuente con las facilidades necesarias para asistir a la cita programada en la Ciudad de México el próximo domingo.

Demandan respeto a la libertad sindical

A la par de estas determinaciones, el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral expresó su profunda preocupación y rechazo ante la violencia registrada contra los huelguistas.

Alfonso Bouzas Ortiz, coordinador del Observatorio, calificó estos actos como un atentado directo contra el derecho de huelga y advirtió que la intimidación erosiona la confianza en las instancias laborales.

Asimismo, el Observatorio subrayó que los derechos laborales no deben someterse por la fuerza y exigió a las autoridades investigar los hechos para que no haya impunidad, mientras que a la empresa le demandó respeto a la libertad sindical.