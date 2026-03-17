Nvidia reanuda su producción de chips para clientes chinos

Nvidia reanudó la producción de chips específicamente destinados al mercado chino, declaró este martes su director ejecutivo Jensen Huang, después de que la compañía estadounidense recibiera pedidos autorizados por China.

"Estamos volviendo a poner en marcha la fabricación", explicó Huang en una rueda de prensa celebrada al margen de la gran conferencia anual de Nvidia.

A finales de febrero, un responsable del Departamento de Comercio de Estados Unidos había indicado que aún no se había realizado ninguna venta de chips de Nvidia a empresas chinas.

La situación es "diferente de la de hace dos semanas", afirmó el director ejecutivo de Nvidia.

Además de la autorización del gobierno estadounidense, estas operaciones también requieren el visto bueno de las autoridades chinas.

Según varios medios, Pekín solo tiene la intención de validarlas con cuentagotas para limitar la dependencia de la tecnología china respecto a los productos estadounidenses.

En abril de 2025, el gobierno de Trump prohibió en un primer momento a Nvidia exportar sus procesadores a China. En agosto, se llegó a un acuerdo con la empresa californiana que prevé el pago al Estado federal de una comisión, que fue aumentada al 25% en diciembre.

Pero desde entonces, las entregas se habían mantenido paralizadas.

Nvidia, incluso, anunció a finales de febrero que no esperaba ningún ingreso del mercado chino para el trimestre en curso.

Para cumplir con las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense, que se niega a que Nvidia venda a empresas chinas sus productos más avanzados, el grupo desarrolló una versión a medida de su procesador H200.