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Ozempic: emiten alerta en México por falsificación de medicamento para bajar de peso
De acuerdo con la autoridad, el producto falsificado, en presentación de 1 mg en pluma precargada, ya fue detectado en el mercado nacional y representa un riesgo directo para la salud, ya que no cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Ozempic (semaglutida), utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y ampliamente demandado para la pérdida de peso.
De acuerdo con la autoridad, el producto falsificado, en presentación de 1 mg en pluma precargada, ya fue detectado en el mercado nacional y representa un riesgo directo para la salud, ya que no cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia.
¿Qué detectó Cofepris sobre el Ozempic falsificado?
El análisis técnico, derivado de información proporcionada por Novo Nordisk México, permitió identificar anomalías en lotes específicos del medicamento.
Entre las irregularidades detectadas destacan:
- El producto no contiene el principio activo (semaglutida)
- La pluma fue reetiquetada y no corresponde al original
- Presenta textos en otro idioma distinto al español
- Los números de lote no coinciden entre el empaque y el dispositivo
Además, Cofepris advirtió que se desconoce la procedencia del producto, así como sus condiciones de almacenamiento y transporte, lo que incrementa el riesgo de que esté contaminado o adulterado.
Riesgos para la salud y recomendaciones
El uso de este medicamento falsificado puede provocar efectos adversos graves, sobre todo porque se trata de un fármaco que requiere receta médica y supervisión profesional, conforme a la Ley General de Salud.
Ante ello, la autoridad sanitaria emitió una serie de recomendaciones:
También pidió reportar cualquier reacción adversa o denuncia sanitaria a los canales oficiales.
El boom de Ozempic y otros medicamentos para bajar de peso
El caso ocurre en medio del auge global de los fármacos tipo GLP-1, como Ozempic o Mounjaro, que han transformado el tratamiento de la obesidad y generado una demanda sin precedentes.
Este crecimiento ha sido impulsado tanto por su eficacia como por su popularidad fuera del ámbito médico, lo que ha elevado su precio y, al mismo tiempo, ha abierto la puerta a mercados paralelos y falsificaciones.
Incluso estudios recientes muestran cambios en hábitos de consumo: usuarios de estos medicamentos tienden a reducir alimentos calóricos, pero mantienen “gustos” ocasionales, como el chocolate premium, según datos de la firma suiza Lindt & Sprüngli.
Genéricos más baratos podrían cambiar el mercado global
En paralelo, la industria farmacéutica vive un punto de inflexión. En países como India, la expiración de patentes de la semaglutida permitirá la entrada de versiones genéricas más accesibles.
Se prevé que:
Especialistas advierten que esto podría aumentar significativamente el número de pacientes en tratamiento, pero también subrayan que la obesidad es una enfermedad compleja que no se resuelve únicamente con medicamentos.