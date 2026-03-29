Ozempic: emiten alerta en México por falsificación de medicamento para bajar de peso

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Ozempic (semaglutida), utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y ampliamente demandado para la pérdida de peso.

De acuerdo con la autoridad, el producto falsificado, en presentación de 1 mg en pluma precargada, ya fue detectado en el mercado nacional y representa un riesgo directo para la salud, ya que no cumple con los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

¿Qué detectó Cofepris sobre el Ozempic falsificado?

El análisis técnico, derivado de información proporcionada por Novo Nordisk México, permitió identificar anomalías en lotes específicos del medicamento.

Entre las irregularidades detectadas destacan:

El producto no contiene el principio activo (semaglutida)

La pluma fue reetiquetada y no corresponde al original

Presenta textos en otro idioma distinto al español

Los números de lote no coinciden entre el empaque y el dispositivo

Además, Cofepris advirtió que se desconoce la procedencia del producto, así como sus condiciones de almacenamiento y transporte, lo que incrementa el riesgo de que esté contaminado o adulterado.

Riesgos para la salud y recomendaciones

El uso de este medicamento falsificado puede provocar efectos adversos graves, sobre todo porque se trata de un fármaco que requiere receta médica y supervisión profesional, conforme a la Ley General de Salud.

Ante ello, la autoridad sanitaria emitió una serie de recomendaciones:

Verificar que los números de lote y caducidad coincidan

No comprar medicamentos en redes sociales, apps o comercio informal

Evitar productos con precios sospechosamente bajos

Suspender su uso inmediato en caso de detectar anomalías

También pidió reportar cualquier reacción adversa o denuncia sanitaria a los canales oficiales.

El boom de Ozempic y otros medicamentos para bajar de peso

El caso ocurre en medio del auge global de los fármacos tipo GLP-1, como Ozempic o Mounjaro, que han transformado el tratamiento de la obesidad y generado una demanda sin precedentes.

Este crecimiento ha sido impulsado tanto por su eficacia como por su popularidad fuera del ámbito médico, lo que ha elevado su precio y, al mismo tiempo, ha abierto la puerta a mercados paralelos y falsificaciones.

Incluso estudios recientes muestran cambios en hábitos de consumo: usuarios de estos medicamentos tienden a reducir alimentos calóricos, pero mantienen “gustos” ocasionales, como el chocolate premium, según datos de la firma suiza Lindt & Sprüngli.

Genéricos más baratos podrían cambiar el mercado global

En paralelo, la industria farmacéutica vive un punto de inflexión. En países como India, la expiración de patentes de la semaglutida permitirá la entrada de versiones genéricas más accesibles.

Se prevé que:

Más de 50 marcas de semaglutida genérica entren al mercado

Los precios bajen hasta tres veces respecto a los actuales

Se amplíe el acceso en países de ingresos medios

Especialistas advierten que esto podría aumentar significativamente el número de pacientes en tratamiento, pero también subrayan que la obesidad es una enfermedad compleja que no se resuelve únicamente con medicamentos.