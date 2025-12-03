Se normaliza mercado de alcohol en Brasil tras crisis por metanol

La venta de bebidas en eventos en la ciudad de São Paulo ha comenzado a mostrar signos de recuperación tras el impacto de la crisis del metanol en el sector.

Datos de la plataforma de pagos Zig, publicados por la Asociación Brasileña de Promotores de Eventos (Abrape), muestran que los ingresos por bebidas alcanzaron los 6 millones de reales brasileños (1.1 millones de dólares) el último fin de semana de octubre (considerando viernes, sábado y domingo), en comparación con los 4.8 millones de reales del primer fin de semana del mes.

El primer fin de semana de septiembre, antes de que se conocieran los casos de intoxicación, los ingresos alcanzaron los 7.6 millones de reales brasileños. La encuesta de Zig consideró 1.85 millones de productos vendidos en 1.28 millones de pedidos registrados en la plataforma, con una muestra de 335,000 consumidores únicos.

Los datos muestran una reorganización del consumo los fines de semana. El público mantuvo sus actividades de ocio, pero con opciones más sencillas y predecibles. La cerveza y las bebidas preparadas ganaron terreno, mientras que las bebidas espirituosas perdieron protagonismo, afirma David Pires, director ejecutivo de Zig.

A pesar de la reacción, el impacto de la crisis se reflejó en las ventas a lo largo del mes. Durante los cuatro fines de semana de octubre, los ingresos por bebidas cayeron un 28.06% en comparación con septiembre, hasta los 20.99 millones de reales.

El precio promedio del ticket disminuyó un 9.09%, hasta los 132.49 reales, debido al cambio en el consumo de bebidas destiladas, más caras, a cervezas y otras bebidas enlatadas.

El boletín más reciente del Ministerio de Salud confirmó 59 casos de intoxicación relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas contaminadas.

La mayoría de los casos ocurrieron en São Paulo, pero también hay registros en Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul y Mato Grosso. Según el ministerio, se registraron 15 muertes: nueve en São Paulo, tres en Paraná y tres en Pernambuco.

La Policía Civil de São Paulo trabajó con dos líneas principales de investigación. Una es que el metanol se utilizó para desinfectar botellas reutilizadas que no se reciclaron.

Otra hipótesis implica el uso de la sustancia para aumentar el volumen de bebidas falsificadas. La Policía Federal no descarta vínculos con el crimen organizado tras la Operación Carbono Oculto, que reveló que el PCC (Primeiro Comando da Capital) utilizó la cadena de suministro de combustible, e incluso empresas fintech, para blanquear dinero.

Fernando Blower, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Restaurantes (ANR), señaló que los establecimientos especializados en licores y cócteles tienden a sentir los efectos de la crisis durante más tiempo.

"Inicialmente, hubo una caída de hasta el 50% en la actividad. Con el tiempo, esta reducción disminuyó, pero estos establecimientos siguen operando entre un 20% y un 30% por debajo de los niveles previos a la crisis", afirmó.