Natura llega a acuerdo para vender Avon International

La empresa brasileña de cosmética Natura dijo este jueves en un comunicado de valores que llegó a un acuerdo vinculante para vender Avon International a un vehículo de adquisición que es una filial de Regent.

Los negocios vendidos están reunidos en la sociedad británica Natura &Co UK Holdings, afirmó la empresa brasileña, y no incluyen el mercado ruso de Avon, ni la marca y las operaciones de Avon para la región de América Latina, actualmente el foco de la reestructuración de Natura.

Natura recibirá una contraprestación nominal de 1 libra esterlina (1.36 dólares) al cierre de la operación. Posteriormente, el fabricante de cosméticos recibirá pagos contingentes basados en los resultados futuros y en determinados eventos de liquidez limitados a 60 millones de libras.

La empresa, que en los últimos años ha revertido una fallida estrategia de adquisiciones que la llevó a tener operaciones en varios continentes y una elevada deuda, afirmó que "la mayor parte de los créditos que Natura tiene contra Avon International se capitalizarán antes del cierre".

"El resto se transferirá al comprador sin contraprestación tras el cumplimiento de las condiciones posteriores al cierre", agregó, sin dar detalles sobre los valores.

Además, Natura se comprometió a conceder una línea de crédito de hasta 25 millones de dólares a Avon International, con vencimiento a cinco años después de la primera utilización, pero que deberá retirarse en el plazo de un año tras el cierre de la venta, previsto para el primer trimestre de 2026.

Sobre el mercado de Avon en Rusia, Natura afirmó que sigue "explorando alternativas estratégicas".

El acuerdo vinculante para la venta de los negocios fuera de Latinoamérica se produce después de que la empresa anunciara el lunes la liquidación de los activos de Avon en Centroamérica por un valor de 1 dólar, más un pago de 22 millones de dólares.