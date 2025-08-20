Modera su alza el mercado de alimentos para mascotas

Ante la reducción del gasto en los hogares y la disminución en las tasas de adopción de mascotas, el mercado de alimentos para animales de compañía comienza a mostrar signos de moderación en su crecimiento, con una proyección de 3.9% para este 2025 en comparación con el año pasado.

Mientras que hacia el 2029, la tasa de crecimiento anual proyectada es de 3.2%, en promedio, así lo expuso Paola Delgado, directora de Marketing de la categoría de Mascotas en ADM.

Al presentar los resultados del estudio “Pet Insights Report y Flavor & Color Outlook”, resaltó que hoy, los consumidores son más cautelosos con sus compras, por ello, buscan presentaciones más pequeñas o de mayor volumen, pero sin sacrificar la “buena nutrición de las mascotas”.

“Hace apenas unos años teníamos crecimientos de doble dígito, pero este volumen se empieza a desacelerar también porque la urbanización ya no permite tener mascotas que no sean medianas o pequeñas, entonces, no necesariamente significa que haya menos mascotas, pero la realidad es que el consumo baja”, dijo.

Puntualizó que, además, en México alrededor del 90% de los hogares ya cuentan con al menos una mascota, lo que hace ver que la penetración de la categoría es muy alta y, por lo tanto, el crecimiento de la categoría comienza a desacelerarse.

Paola Delgado resaltó que la situación económica actual ha llevado a los tutores de las mascotas a optimizar su gasto y a buscar una mayor relación entre calidad y precio.

Incluso si ya están convencidos de una marca o producto busca en los distintos canales donde obtener el máximo beneficio.

Y las farmacias se han convertido en uno de los puntos de venta más recientes para esta categoría.