MOBILITY ADO, tercera empresa mejor valorada del sector Transporte de Viajeros

Hoy en día, la reputación corporativa se ha convertido en una prioridad estratégica para cualquier organización. Generar confianza no solo fortalece las relaciones con los distintos públicos, sino que también marca la diferencia en mercados cada vez más competitivos.

En este contexto, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) se ha consolidado como un referente para evaluar las múltiples dimensiones que construyen la reputación de una empresa. En su más reciente edición, MOBILITY ADO fue reconocida dentro del Top 100 de empresas con mejor reputación en México, ocupando además el tercer lugar en el sector de Transporte de Viajeros.

Este logro no solo representa un reconocimiento externo, sino también el reflejo del esfuerzo conjunto de más de 28,000 colaboradores, especialmente de sus conductores y conductoras, quienes cada día hacen posible que millones de personas se transporten con seguridad, puntualidad y confianza.

La confianza también se mide en movimiento

La reputación de MOBILITY ADO se sustenta en hechos tangibles: la formación certificada de sus operadores, la implementación de protocolos rigurosos de seguridad, y un compromiso constante con la puntualidad y la calidad del servicio.

“Este reconocimiento pertenece a quienes lo hacen posible: nuestros conductores, conductoras y más de 28,000 colaboradores que ponen el corazón en cada kilómetro”, señaló la compañía.

Para MOBILITY ADO, mover pasajeros no basta; la clave está en hacerlo con integridad, seguridad y honestidad. Estar en el Top 100 de MERCO implica no solo un logro corporativo, sino una responsabilidad social de gran magnitud.

85 años moviendo historias

Desde 1939, MOBILITY ADO ha construido un portafolio integral de soluciones de movilidad que abarca transporte de pasajeros, movilidad turística, transporte empresarial y urbano, además de proyectos de innovación y sostenibilidad que responden a los desafíos del presente y del futuro.

Los fundadores de la empresa iniciaron este camino con honestidad y compromiso, valores que 85 años después continúan guiando su evolución. Su ejemplo confirma una convicción compartida: el reto de transformar la movilidad apenas comienza.