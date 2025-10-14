México vive una crisis agrícola sin precedentes; alertan falta de políticas públicas

Lejos de avanzar en acciones que atiendan la demanda de los productores del sector agrícola, productores en el país han decidido hacer paros en diferentes estados, para demandar programas eficaces que contribuyan a atender su problemática.

Han destacado que enfrentan una de las peores crisis agroalimentarias en más de cuatro décadas, marcada por el aumento de costos, la caída de precios internacionales y la ausencia de políticas públicas eficaces.

Al respecto, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) expuso que los costos de producción agrícola se han incrementado más de 46% en los últimos cinco años, mientras que los precios internacionales de los granos han caído más de 40% desde 2022, “afectando gravemente la rentabilidad de los productores. En el caso del maíz blanco en Sinaloa, los costos por hectárea pasaron de 35,984 pesos en 2020 a 52,901 en 2025, reduciendo los márgenes de ganancia de más del 50% a apenas 12%”, dijo Juan Carlos Anaya director del GCMA.

Pese a la reunión previa que sostuvieron con autoridades de Agricultura, los productores de Guanajuato y Sinaloa comenzaron con los bloqueos y paros dado que no hay acciones concretas para enfrentar esta crisis.

A lo anterior, se suma un estancamiento productivo: entre 1994 y 2025, la producción nacional de granos creció solo 18%, mientras el consumo aumentó 147%, lo que ha disparado las importaciones y reducido la autosuficiencia alimentaria de 72% a 42% en tres décadas.

“Los niveles de dependencia son alarmantes: México produce solo el 49% del maíz que consume, 20% del trigo y del arroz, 80% del frijol y 5% de las oleaginosas”, dijo Anaya.

En ese sentido, exponen que no hay una estrategia integral de comercialización y la eliminación de instrumentos como el Ingreso Objetivo y la Agricultura por Contrato han dejado a miles de productores medianos sin apoyo, mientras los recursos públicos se concentran en programas asistenciales que no incentivan la productividad.

“El sector agropecuario no aguanta más. México vive la tormenta perfecta del campo, producto del aumento de costos, la caída de precios y la falta de políticas efectivas”, advirtió Anaya.

Por ello, creen que es necesario reorientar el presupuesto agrícola hacia la productividad, la innovación y la adopción tecnológica, además de restablecer mecanismos de comercialización que den certidumbre y apoyo a todos los productores