Canadá busca fortalecer la cooperación agrícola con México en visita ministerial

El ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, encabezará una misión oficial a México del 14 al 17 de octubre de 2025, con el propósito de fortalecer la cooperación agrícola y ampliar los lazos bilaterales en el marco del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028.

Durante su visita, el ministro canadiense sostendrá reuniones en la Ciudad de México y en Guadalajara con autoridades federales, líderes del sector agroalimentario y representantes empresariales.

MacDonald se reunirá con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, y con Javier Calderón, director del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Senasica), para abordar temas vinculados con la diversificación y el crecimiento del comercio agroalimentario entre ambos países.

“El objetivo es reforzar una relación que ya es sólida y explorar nuevas áreas de colaboración que beneficien a productores y consumidores de ambas naciones”, indicó el Ministerio canadiense en un comunicado.

La visita del funcionario se da en seguimiento al encuentro celebrado en septiembre entre el primer ministro Mark Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se anunció el nuevo Plan de Acción Canadá-México 2025-2028, centrado en promover la innovación, el desarrollo sostenible y el comercio inclusivo.

En su paso por México, MacDonald también participará en actividades previas al Acuerdo Trinacional de Agricultura, que reunirá a representantes de Canadá, Estados Unidos y México hacia finales de esa semana.

Posteriormente, el ministro viajará a Guadalajara, Jalisco, donde mantendrá encuentros con líderes empresariales y productores locales para promover los productos agrícolas y agroalimentarios canadienses, además de identificar oportunidades de inversión y cooperación técnica.

La misión busca consolidar a Canadá y México como socios estratégicos en seguridad alimentaria y sostenibilidad, y fortalecer su papel conjunto en las cadenas regionales de valor agroalimentario de América del Norte.